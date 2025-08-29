SKANDAL: Hrvatski sportista uhapšen zbog kilograma i po kokaina

Hrvatski sportista Marin A., uhapšen je zbog posedovanja velike količine kokaina.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Momka iz Makarske policija je privela tokom rutinske kontrole. Kod njega je pronađena manja količina kokaina. Iako je izgledalo da se radi o sitnom prekršaju, usledio je šok.

Na osnovu sudskog naloga usledio je pretres stana, podruma i drugih prostorija koje koristi bivši sportista. U akciji je ključnu ulogu odigrao policijski pas obučen za otkrivanje narkotika.

Upravo zahvaljujući njemu, otkriven je čitav arsenal dokaza: dve precizne vage, više od kilogram i po kokaina, kao i 26.000 evra u gotovini.

Procenjuje se da bi zaplenjena količina na ulici dostigla vrednost veću od 130.000 evra, što istrazi daje dodatnu težinu. Iako se očekivalo da će biti zadržan, Marin A. trenutno se brani sa slobode, dok tužilaštvo priprema naredne poteze.

