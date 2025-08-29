uživoKAKAV OBRT! Tijana Bošković u sastavu Srbije za osminu finala Svetskog prvenstva
Srpske odbojkašice u osmini finala 20.Svetskog prvenstva u Bangkoku igraju sa Holandijom.
Tijana Bošković u timu, ali...
Nekoliko sati uoči meča objavljen je i spisak timova, a u sastavu Srbije na zvaničnom sajtu FIVB je i kapiten Tijana Bošković!
Prethodnih dana se spekulisalo da li će najbolja odbojkašica sveta moći da igra zbog povrede skočnog zgloba.
I dalje nije sigurno da će se naći na parketu, ali očigledno će biti bar na klupi pa možda zaigrati ukoliko se proceni da je neophodno i sigurno.
Uoči meča
Ulog bi bio veliki i sa Tijanom Bošković u timu, ali i bez nje naše dame moraju da učine sve da pobede kako ne bi pre vremena sišle sa trona. Ostvare li cilj, svetske prvakinje će se u četvrtfinalu, 3.septembra sastati sa boljom ekipom iz duela Japan – Tajland.
- Počinju eliminacije i naravno da je svima jasno koliko je utakmica veoma važna. Sa devojkama ćemo da razgovaramo o Holandiji, naročito na psihološkom planu, jer ne smemo da odustajemo bez obzira ko nam nedostaje. Jednostavno to je tako i mora da se igra – rekao je selektor Zoran Terzić uoči meča.
Kormilar Srbije nije bio zadovoljan kako su devojke u poslednjem meču grupe H igrale protiv Japana (1:3). Ipak, otpimizam ga ne napušta bez obzira što ne može da računa na na našu najbolju odbojkašicu, s kojom je na terenu sasvim druga priča.
- Videćemo kako ćemo izgledati protiv Holandije, ali iskreno se nadam da će biti bolje nego protiv Japana. Ako odigramo najbolju moguću utakmicu koju možemo u ovom momentu sigurno je da imamo šanse da eliminišemo Holandiju bez obzira na hendikep koji imamo neigranjem Tijana Bošković – jasan je Terzić.
Ono što je sve ohrabrilo je snimak koji je prikazan preksinoć na društvenim mrežama OSS, na kojem Tijana dolazi da čestita 21.rođendan Heni Kurtagić. Kapitenka Srbije je normalno hodala, što govori da će brzo da se vrati na teren. Selektor Terzić je naglasio da se samo ne zna da li će biti spremna za četiri, sedam ili 15 dana:
- Da pokušamo da bez nje prođemo osminu finala i da joj damo još četiri dana za terapije uz nadu da će moći da igra posle toga - nada se Zoran Terzić, ali i cela Srbija.
