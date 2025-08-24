DRAMA NA MOTOGP TRCI U MAĐARSKOJ! Padovi, sudari - sve!

Vozač Dukatija Španac Mark Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Mađarske, koja je vožena na stazi Balaton park.

FOTO: Tanjug/AP

Što se tiče rezultata i plasmana, u najkraćem, priča na Balatonu glasila bi ovako:

Mark Markez je do pobede stigao rezultatom 42:37.68. On je trijumfom u Mađarskoj stigao do 98. pobede u karijeri u svim klasama u Moto GP šampionatu. Španski vozač je pobedom u Mađarskoj zabeležio deseti trijumf ove sezone u "kraljevskoj klasi".

Drugo mesto osvojio je vozač Red Bula Španac Pedro Akosta, koji je za pobednikom kasnio 4,314 sekundi. Treći je bio vozač Aprilije Italijan Marko Beceki, koji je za Markezom zaostao 7,488 sekundi.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 455 bodova, dok je njegov brat Aleks Markez iz ekipe Gresini rejsing na drugoj poziciji sa 280.

Ali... nisu samo rezultati obeležili ovo nadmetanje.

Desili su se brojni incidenti.

U prvom krugu došlo je do haosa na krivini 1, gde je Enea Bastianini (KTM Tech3) izazvao sudar sa Žoanom Zarkom (LCR Honda), zbog čega je kažnjen.

Uz to, pomenuti Aleks Markez (Gresini Racing) i Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Ducati) doživeli su padove, a maltene istovremeno pali su i Raul Fernandez (Trackhouse Racing) i Žoan Mir (Honda Team)

Na kraju, činjenica da su četiri različita proizvođača (Ducati, Honda, Yamaha, KTM) završila u prvih pet prilično je oduševila navijače.

Ali, ni to nije bilo sve.

Luka Marini (Honda HRC Castrol) je mnogo iznenadio četvrtim mestom, dok je Fabio Di Đanantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing) nastavio dobru formu sa trećim mestom u sprintu i novom dobrom vožnjom u glavnoj trci.

Pritom, sve je ovo ulepšala činjenica da se MotoGP vratio u Mađarsku nakon 33 godine, i to na novoizgrađenu stazi Balaton Park, koja je privukla veliku pažnju zbog pejzaža i tehnički zahtevnog rasporeda sa 18 krivina.

Uz to, rani i raniji incidenti, poput pada Fabija Kvartarara (Monster Energy Yamaha MotoGP) u prvom krugu i teškoća Aleksa Rinsa (Monster Energy Yamaha MotoGP) nakon sudara u sprintu dodali su dramu u ionako uzbudljivu jurnjavu "mađarskom ravnicom punom krivina".

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 7. septembra za Veliku nagradu Katalonije.

