Ostali sportovi

PRVI TEST ZA "ORLOVE": Odbojkaši, koji se pripremaju za SP na Filipinima, sutra i u četvrtak u Kanu odmeriti snage sa Francuzima

Slobodan Krstović

19. 08. 2025. u 13:06

PRVA provera kod olimpijskog pobednika. Odbojkaši Srbije, koji se pripremaju za Svetsko prvenstvo od 12. do 28. avgusta na Filipinima, će sutra(20.30) u Kanu odigrati prijateljski meč sa Francuskom. "Orlovi" i "trikolori" sastaće se i u četvrtak iza zatvorenih vrata.

ПРВИ ТЕСТ ЗА ОРЛОВЕ: Одбојкаши, који се припремају за СП на Филипинима, сутра и у четвртак у Кану одмерити снаге са Французима

FOTO: EPA-EFE/NICOLA MASTRONARDI

Kormilar Srbije George Krecu na duele sa "galskim petlovima" računa na 16 igrača: Nikolu Jovovića, Vuka Todorovića (tehničari), Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Božidar Vučićević (korektori), Vukašin Ristić, Stefan Negić (libera), Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Petar Krsmanović, Aleksandar Stefanović (blokeri), Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac (primači).

"Orlovi" se u Beograd vraćaju u petak, a novi ispit imaju na međunarodnom turniru "22. Memorijalu Vagner", gde će se od 29. do 31. avgusta sastati sa Grbićevom Poljskom, Argentinom i Brazilom.

Podsetimo da su Srbi na SP na Filipinima u grupi H, gde će se za prva dva mesta, koja vode u osminufinala, boriti sa Češkom, Kinom i Brazilom. Ukoliko ostvare cilj za ulazak u četvrtfinale snage će da odmere sa jednom od prve dve selekcije iz grupe A: Filipini, Iran, Egipat i Tunis.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu