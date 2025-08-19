PRVI TEST ZA "ORLOVE": Odbojkaši, koji se pripremaju za SP na Filipinima, sutra i u četvrtak u Kanu odmeriti snage sa Francuzima

PRVA provera kod olimpijskog pobednika. Odbojkaši Srbije, koji se pripremaju za Svetsko prvenstvo od 12. do 28. avgusta na Filipinima, će sutra(20.30) u Kanu odigrati prijateljski meč sa Francuskom. "Orlovi" i "trikolori" sastaće se i u četvrtak iza zatvorenih vrata.

FOTO: EPA-EFE/NICOLA MASTRONARDI

Kormilar Srbije George Krecu na duele sa "galskim petlovima" računa na 16 igrača: Nikolu Jovovića, Vuka Todorovića (tehničari), Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Božidar Vučićević (korektori), Vukašin Ristić, Stefan Negić (libera), Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Petar Krsmanović, Aleksandar Stefanović (blokeri), Miran Kujundžić, Pavle Perić, Veljko Mašulović, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac (primači).

"Orlovi" se u Beograd vraćaju u petak, a novi ispit imaju na međunarodnom turniru "22. Memorijalu Vagner", gde će se od 29. do 31. avgusta sastati sa Grbićevom Poljskom, Argentinom i Brazilom.

Podsetimo da su Srbi na SP na Filipinima u grupi H, gde će se za prva dva mesta, koja vode u osminufinala, boriti sa Češkom, Kinom i Brazilom. Ukoliko ostvare cilj za ulazak u četvrtfinale snage će da odmere sa jednom od prve dve selekcije iz grupe A: Filipini, Iran, Egipat i Tunis.