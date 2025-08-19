PRVAK EVROPE IDE U LOS ANĐELES: Evropska odbojkaška konfederacija objavila spisak učesnika na EP od 9. do 27. septembra 2026.godine
NA Evropskom prvenstvu, koje će se iduće godine od 9. do 27. septembra održati u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj,osim domaćina učestvovaće Srbija, Poljska, Francuska, Slovenija, Holandija, Ukrajina, Nemačka, Portugalija, Danska, Belgija, Češka, Estonija, Švajcarska, Grčka, Slovačka, Letonija, Turska, Izrael, Švedska i Severna Makedonija.
Žreb za šampionat održaće se početkom oktobra. Titulu brani Poljska, a prvak Evrope izboriće plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.
