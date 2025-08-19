Ostali sportovi

PRVAK EVROPE IDE U LOS ANĐELES: Evropska odbojkaška konfederacija objavila spisak učesnika na EP od 9. do 27. septembra 2026.godine

Slobodan Krstović

19. 08. 2025. u 12:04

NA Evropskom prvenstvu, koje će se iduće godine od 9. do 27. septembra održati u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj,osim domaćina učestvovaće Srbija, Poljska, Francuska, Slovenija, Holandija, Ukrajina, Nemačka, Portugalija, Danska, Belgija, Češka, Estonija, Švajcarska, Grčka, Slovačka, Letonija, Turska, Izrael, Švedska i Severna Makedonija.

ПРВАК ЕВРОПЕ ИДЕ У ЛОС АНЂЕЛЕС: Европска одбојкашка конфедерација објавила списак учесника на ЕП од 9. до 27. септембра 2026.године

Foto: Profimedia

Žreb za šampionat održaće se početkom oktobra. Titulu brani Poljska, a prvak Evrope izboriće plasman na Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.

