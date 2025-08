NORIS DIŠE ZA VRATOM PJASTRIJU: Britanac pobedio u Mađarskoj u šampionatu Formuli 1!

VOZAČ Meklarena Britanac Lando Noris pobednik je trke za Veliku nagrađu Mađarske u šampionatu Formule 1, koja je danas vožena na stazi Hungaroring.

Foto: EPA-EFE/ANNA SZILAGYI

Britanac je stigao do pete pobede u ovoj sezoni, a devete u karijeri. On je startovao sa treće pozicije, ali je na kraju uspeo da dođe do trijumfa.

Drugo mesto osvojio je njegov timski kolega Australijanac Oskar Pjastri, dok je treći bio Britanac Džordž Rasel iz Mercedesa.

Vozač Ferarija Šarl Lekler startovao je sa pol pozicije, ali je trku u Mađarskoj završio na četvrtom mestu, pošto su ekipe Meklarena i Mercedesa imale bolju strategiju od italijanskog tima.

Peto mesto zauzeo je vozač Aston Martina Španac Fernando Alonso, dok je šesti bio Brazilac Gabrijel Bortoleto iz Kik Zaubera.

Bodove na Velikoj nagradi Mađarske osvojili su još vozač Aston Martina Kanađanin Lens Strol, Novozelanđanin Lijam Loson iz ekipe Rejsing Buls, aktuelni svetski šampion Holanđanin Maks Ferstapen iz Red Bula i Italijan Kimi Antoneli iz Mercedesa.

RACE CLASSIFICATION



Lando Norris takes his ninth career win 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/v1llsHul0W — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Pjastri sa 284 boda, dok je Noris na drugoj poziciji sa 275. Ferstapen je treći sa 187 poena.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 31. avgusta za Veliku nagradu Holandije.

