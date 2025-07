ČUDESNI RUMUN NAJBOLJI NA PLANETI: David Popovići osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u plivanju

RUMUNSKI plivač David Popovići osvojio je danas zlatnu medalju u disciplini 200 metara slobodnim stilom na Svetskom prvenstvu u Singapuru.

Foto: EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

Ovaj 20-godišnjak je deonicu od 200 metara isplivao za minut, 43 sekunde i 53 stotinki. Srebrna medalja je pripala Amerikancu Luku Hobsonu (1:43.84), dok je bronzu osvojio Japanac Tacija Mursa (1:44.54).

Zlatnu medalju u trci na 1.500 metara slobodnim stilom osvojila je Amerikanka Kejti Ledecki. Ona je ovu deonicu preplivala za 15 minuta, 26 sekundi i 44 stotinke. Italijanka Simona Kvadarela osvojila je srebrnu medalju (15:31.79), dok je bronza pripala Australijanki Lani Palister (15:41.18).

Južnoafrikanac Piter Kece stigao je do zlatne medalje u disciplini 100 metara leđnim stilom. On je pobedio u vremenu 51,85 sekundi. Srebro je pripalo Italijanu Tomasu Čekonu (51,90), dok je do bronzanog odličja stigao Francuz Žoan Ndoje-Bruar (51,92).

Australijanka Kejli Mekeon osvojila je zlato u disciplini 100 metara leđnim stilom (57,16 sekundi). Srebro je pripalo Amerikanki Regan Smit (57,35), a bronza njenoj sunarodnici Katarini Berkof (58,15).

Nemica Ana Elent stigla je do zlatne medalje u disciplini 100 metara prsnim stilom (1:05.19) . Srebrna medalja je pripala Amerikanki Kejt Daglas (1:05.27), dok je bronzu osvojila Kineskinja Kvanting Tang (1:05.64).

