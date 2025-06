SAVIĆ TESTIRA "DELFINE". Vaterpolisti Srbije protiv Crne Gore startuju na turniru u Budimpešti

GENERALKA pred Singapur. Vaterpolisti sutra (18.30) protiv Crne Gore, koju sa klupe vodi naš najtrofejniji selektor Dejan Savić, startuju na "Beno kupu" u Budimpešti. Olimpijski pobednici će u mađarskoj prestonici, na čuvenom bazenu "Alfred Hajoš" u subotu (17.45) odmeriti snage sa Španijom, a u nedelju (10.30) sa Mađarskom.

Foto: Profimedia

Biće to poslednja prava prilika "delfinima" da vide gde su uoči Svetskog prvenstva od 12. do 24. jula u Singapuru. Dueli sa jakim selekcijama pokazaće selektoru Urošu Stevanoviću koliko su dobro radili i koji igrači mogu da iznesu teret na planetarnom skupu. Zato je u Budimpeštu poveo 20 igrača, a najavio je da će posle turnira saopštiti tim za Singapur. Uostalom, već 2. jula putuju u Bangkok (Tajland), gde će od 3. do 8. jula da sparinguju sa Australijom. Na SP startuju 12. jula protiv Južne Afrike.U grupi su još Italija i Rumunija.

Duel sa Crnogorcima privlači i pažnju i zbog mogućnosti da već danas Stevanović šansu pruži Borisu Vapenskom i Nikoli Murišiću, koji su pre neki dan dobili dozvolu Svetskog plivanja da mogu da igraju za Srbiju. Očekuje se i da Savić uvrsti u tim Dmitrija Holoda, koji je dobio odobrenje da brani boje Crne Gore.

Savić je prvi put vodio Crnu Goru protiv Srbije na kvalifikacijama za F8 Svetskog kupa u Bukureštu i pobedio je sa 16:15. Samo, tada je Srbija igrala u podmlađenom sastavu, iz tima koji su osvojili olimpijsko zlato bili su Vladimir Mišović i Petar Jakšić.