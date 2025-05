VREME RADI ZA DEVOJKE: Trofejni trener Ratko Pavličević smtra da su mlade odbojkašice Žečezničara zasluženo osvojile titulu šampiona

LAJKOVAC slavi drugu krunu odbojkašica Železničara, a jedan od tvoraca šampionskog tima je i Ratko Pavličević. Trofejni stručnjak, koji je od 2010. do 2013. dominirao sa Crvenom zvezdom, lane je prihvatio ponudu da trenira mladu, ali veoma talentovanu ekipu. Titula nije bila prioritet, ali su se svi u klubu nadali da mogu da naprave podvig. I od 28.aprila su najbolje u Srbiji.

FOTO: OK Crvena zvezda

- U ekipi nijedna devojka nije igrala finale, što se tiče prvenstva, niti su osvajale nešto u ligi. Zato ih je trebalo malo pogurati, ubediti ih da stvarno mogu. One su imale uspeha u juniorskoj reprezentaciji, ali kao seniorke nisu. Naročito je za njih bilo izazovno igrati utakmicu za utakmicu u plej-ofu, protiv dosta iskusnijih igračica. Jer, naša ekipa je od svih polufinalista bila najmlađa, a u tom uzrastu i razlika od dve, tri godine mnogo znači - priča za "Novosti" Ratko Pavličević.

Zato su od početka sezone trenirale žestoko...

- Radili smo naporno, potajno se nadali tituli. Nismo bili favoriti na papiru, ali smo imali potencijal. Kroz treninge i utakmice polako smo rasli. U finalu sa Ubom pobedila je naša mladost, želja, energija. I dobro je zbog njih što je bilo pet utakmica, više će im koristiti u nastavku karijere nego da su osvojile titulu posle tri meča. Pokazali smo da smo ekipa za poštovanje i iskreno se nadam da će devojke jednog dana napraviti nešto veliko - ističe Pavličević.

U finalnoj seriji videlo se da je domaći teren velika prednost...

- Kod mladih igračica mnogo znači osećaj prostora, što može da napravi neku razliku. Stvarno su se kod kuće osećale komforno i imale veliko samopuzdanje. U ligaškom delu gledali smo da osvojimo prvo mesto, koje bi nam donelo prednost domaćeg terena u odlučujućim utakmicama. Vodio sam mlađe ekipe i video da to ima uticaj na njih i ispostavilo se da smo na svom terenu odigrale sjajne utakmice - podvlači Pavličević.

Iskusni stručnjak smatra da je naša Superliga za respekt, da u njoj mogu da se dokazuju mlade igračice.

- Istina, nema toliko iskusnih igračica, ali ima kvalitetnih. To smo mogli da vidimo i ranijih godina. Za vreme finala sam video Stefanu Veljković, Sanju Malagurski, Teodor Pušić, koje sam trenirao kada su imale 19, 20 godina. Tada smo znali da imaju vrede, ali nismo znale koliko će da doguraju. A one su se popele na krov sveta. I ova generacija ima potencijal i kvalitet, samo treba da nastave da rade, da veruju u svoje trenere da mogu da ih izvedu na pravi put.

Želja je Liga šampiona

RATKO Pavličević ističe da je došao u Železničar zbog vrhunskih uslova za rad, što predsednik Živorad Lazarević uspešno vodi klub. A kada se povede reč o Ligi šampiona zastane:

- Iskreno, još nismo došli do te priče. Sve zavisi od mogućnosti kluba, jer to nije jeftino takmičenje.Jasno je i da jedan čovek to sigurno ne može sam da izgura. Uvek je bilo da lokalna samouprava i država pomažu... Pokazali smo da imamo kvalitet, potencijal, videćemo šta će biti. Sigurno je da bi koristilo igračicama, Lajkovcu.