TATA FERŠTAPEN JE OTKRIO: Ovo je Maksov najbolji momenat u Formuli 1

TATA je ponosan na svog sina.

Jos Ferštapen otkrio je koja je od četiri titule Maksa u Forumli 1 najveća po njegovom mišljenju.

- Svaki pehar je na svoj način poseban. Međutim, prvi se uvek pamti. Trka u Abu Dabiju 2021. godine je specijalna. Kada do prvenca stignete u poslednjem krugu, poslednje trke to ne zaboravljate čitavog života. Luis Hamilton ni jednu krunu nije osvojio na takav način u Mercedesu. Još uvek se sećam kako smo Maks i ja sedeli u garaži nedugo pošto se ta trka završila, zajedno smo se prisećali kroz šta smo sve prošli da bi došli do tog trenutka. Bio je to emotivan momenat za obojicu - poručio je Jos.

Podsetimo, završnica trka u Abu Dabiju smatra se jednom od najkontraverznijih u istoriji F1.

