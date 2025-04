"AKO HOĆEMO U FINALE LIGE ŠAMPIONA, MORAMO DA..." Mikel Arteta bez dlake na jeziku posle poraza Arsenala u Londonu od Pari Sen Žermena

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta izjavio je posle poraza od Pari Sen Žermena u prvom meču polufinala da njegova ekipa mora da uradi nešto posebno u revanšu kako bi se plasirala u finale Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Arsenala poraženi su u utorak na svom terenu od PSŽ-a rezultatom 1:0 u prvom meču polufinala Lige šampiona.

"Sada smo na pola dvomeča, moja poruka je ista kao kad smo pobedili Real rezultatom 3:0. Moramo da odemo u Pariz i pobedimo, a više smo nego sposobni za to. Ako želite da osvojite Lige šampiona, morate da uradite nešto posebno, a mi to treba da uradimo u Parizu. Imamo šanse da dođemo u finale", rekao je Arteta, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Golman PSŽ-a Đanluiđi Donaruma imao je nekoliko odbrana, a Arteta je naveo da bi situacija bila drugačija da je Arsenal iskoristio te šanse.

"Video sam dva veoma dobra tima i tako male razlike, dali su nam taj gol. Njihov golman je takođe napravio razliku, ali to je njegov posao. On je odbranio i to su te nijanse koje prave razliku u Ligi šampiona", izjavio je Arteta.

Revanš meč igraće se 7. maja u Parizu, a pobednik dvomeča igraće u finalu LŠ protiv Barselone ili Intera.



