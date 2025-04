POLJAKINJA U POLUFINALU MADRIDA: Iga Švjontek posle preokreta pobedila šampionku Australijan opena

POLjSKA teniserka Iga Švjontek plasirala se u polufinale Madrida, pošto je posle preokreta savladala Medison Kiz sa 0:6, 6:3, 6:2.

FOTO: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Neverovatan je prvi set odigrala Amerikanka inače šampionka Australijan opena koja je rivalku ostala na nuli. Koliko je u tom delu meč bila dominanta najbolje može da se vidi po tome što je na svoj servis izgubila samo četiri poena.

Očelivala se reakcija druge teniserke sveta i to desilo. Veoma brzo je u drugom setu povela sa 5:1. Protivnica je vratila jedan brejka, no to je bilo dovoljno samo da se ublaži gubitak drugog segmenta.

Nastavila je Švjontek u istom ritmu. U trećem setu je napravila dva brejka i meč okončala posle jednog sata i 46 minuta.

Poljakinja će u polufinalu igrati protiv pobednice meča Mira Andrejeva (Rusija) - Koko Gof (SAD).

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu