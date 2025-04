"GUDURIĆ JE NEVEROVATAN LIDER!" Tarik Biberović pohvalno o Srbinu: Stigli smo do ovde zahvaljujući Marku

FENERBAHČE se plasirao na Fajnal for Evrolige. Jedan od najzaslužnijih što je turski klub slavio u Parizu (98:88) bio je Tarik Biberović koji zasluge za ovaj uspeh ne želi sebi da pripisuje.

Foto Evroliga

On smatra da je glavni za ove uspehe velikana iz Istanbula reprezentativac Srbije Marko Gudurić, za koga smatra da je lider ekipe.

- Sedam godina sam ovde i jako mi je žao što niko nije video šta je Marko uradio za ovaj tim. Niko zapravo nije takav lider, kao što je on. Stigli smo do ovde zahvaljujući njemu jer nas je on održao na okupu u najtežim momentima za ovu ekipu. On je neverovatan lider, ali se to često ne vidi jer Marko nije pred kamerama. Veoma sam srećan što imamo takvog igrača - rekao je Biberović za "Eurohoops".

Momak rođen u Zenici ne želi da priča o sebi, već ističe da Fenerbahče odlično izleda na terenu kao tim.

- Nema potrebe da se previše priča o meni. Zaboravite semafor, statistiku i sve ostalo. Igramo i izgledamo prilično dobro kao tim, pa se desi da jedan dan ja iskočim u prvi plan, a sledećeg neko drugi. Međutim, nije stvar o pojedincu, već o ekipi. Naš jedini cilj je da osvojimo Evroligu, ništa drugo nas ne zanima - zaključio je Biberović.

Podsetimo, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa će na Fajnal foru (23. - 25. maj) u Abu Dabiju igrati protiv boljeg iz duela Panatinaikos - Efes (1:1).

