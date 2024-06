MORBIDNO: Klizačica silovala kolegu!

Veliki skandal potresa umetničko klizanje.

I, za to je kriva članica južnokorejske reprezentacije. Tačnije, njih dve, jer je imala i "pomoćnicu".





Kako javljaju mediji Južne Koreje, veliki skandal desio se kada je tamošnji državni tim bio prošlog meseca, od 15. do 28. maja, na pripremama u italijanskom Varezeu.





Tom prilikom je jedna klizačica silovala mlađeg kolegu, iz junorske ekipe, i to u prisustvu koleginice.





"Novosti" vam prenose kako je o tome javnost izvestio Južnokorejski klizački savez, ne želeći da imenuje počiniteljke i žrtvu:









Tokom istrage je utvrđeno da ne samo da su "A" i "B" konzumirale alkohol bez dozvole, već su seksualno napale mlađeg klizača.





Istraga je utvrdila da je, dok je bila pijana, "A" naredila mlađem muškom kolegi, osobi "C", da dođe u ženski deo odmarališta u kome je reprezentacija boravila. "A" je tada počela da seksualno napada "C". Tu je i "B" takođe bila prisutna, napravivši pritom intimnu fotografiju osobe "C" i poslavši je na koleginici "A" putem svog telefona.

Posle istrage, Disciplinski komitet Saveza je izrekao sledeće mere:





Najpre, klizačica "A" je privremeno suspendovana na tri godine iz umetničkog klizanja.

"B" je dobila jednogodišnju suspenziju.

Disciplinska mera opomene je izrečena i klizaču "C", jer je došao u ženski deo odmarališta, što nije dozvoljeno.





Osoba "D", jedna od onih koji su bili supervizori ekipe, suspendovana je na tri meseca.

"A" i "B" mogu da se žale u roku od sedam dana. Ako se kazna klizačici ""A potvrdi, njoj će biti zabranjeno da učestvuje na Zimskim olimpijskim igrama koje se 2026. godine održavaju u Milanu - navodi se u saopštelju.





Prema poslednjim informacijama, obe optužene klizačice su najavile žalbu.

