DRUGAČIJE NE MOGU DA GA ZAUSTAVE: Evo kako izgledaju ruke Nikole Jokić na utakmici sa Portorikom (FOTO)

KOŠARKAŠI Srbije igraju protiv Portorika na Olimpijskim igrama, a ekipama je jako teško da čuvaju Nikolu Jokića.

Nikola jokić napada košarkaša Portorika na Olimpijskim igrama FOTO: FIBA.Basketball

To najbolje može da se vidi po ogrebotinama na ruci. Ovo je česta pojava kada je as Denvera u pitanju. Redovno se to dešava i na utakmicama NBA lige.

Nikola Jokić/FOTO: Printskrin/RTS

Jokić je inače odigrao izvrsno poluvreme protiv Portorika. Ostvario je učinak od 10 poena, devet skokova i pet asistencija.

Podsetimo, utakmicu Portoriko - Srbija možete da pratite uživo na portalu "Novosti".

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.