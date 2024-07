AMERIKANCI su "arhivirani", Srbija igra važan meč sa Portorikom na Olimpijskim igrama. Duel iz Lil možete uživo da pratite uz prenos na portalu "Novosti".

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

SRBIJA - PORTORIKO (početak od 17.15)

16.05 - NE MOŽE TO BEZ JOKIĆEVIH KONjA! Srbi i Portorikanci priredili šou pred početak meča košarkaša na Olimpijskim igrama (VIDEO)

15.54 - "DAO SI NAM BUBREG - DAĆEMO TI SRCE!" Srpski navijači "grmeli" pred meč s Portorikom na Olimpijskim igrama (VIDEO)

Veliki broj srpskih navijača nalazi se u Lilu, te nema sumnje da će "orlovi" imati veliku podršku.

UOČI MEČA

Košarkaši Srbije ubedljivo su poraženi od Sjedinjenih Američkih Država, a sada je vreme za popravni ispit. Protiv Portorika žele da pokažu da je prvi meč bio sam loš dan u kancelariji, te da navijači nemaju razloga za brigu.

Selektor Pešić je nakon poraza od Amerike rekao da to ništa ne menja.

- Rekli smo da eventualna pobeda ili poraz od SAD ne menja situaciju, moramo da odigramo još dve utakmice za četvrtfinale. Nema slabog protivnika, znam kako treba sad da reagujemo i pripremamo se za sledeću utakmicu. Mi smo favoriti, to niko ne može da nam oduzme. Niti mi govorimo da nismo favoriti. Ali, to je opasna ekipa koja je izuzetno dobra u napadu – posebno četiri 'mala' beka. Mogu da nas dobiju – ne na čisti kvalitet, nego na rizik. Na prvi šut. Prosečno šutiraju 30 do 35 puta za tri. Mi to moramo da im oduzmemo. Gde se najviše šutiraju trojke? U tranziciji. Moramo ranije da se vratimo i imamo dobru koncentraciju, te sprečimo šut za tri poena, istakao je selektor Srbije.

Ko čini grupu "A"?

Pored SAD, u grupi sa Srbijom su i Južni Sudan i Portoriko, čiji je meč u prvom kolu završen pobedom afričke reprezentacije 90-79.

Stanje u grupi

Tako je sada stanje u grupi, pred današnji meč, sledeće: Na prvom mestu su SAD, drugi je Južni Sudan (oba tima sa po dva boda), na trećem je Portoriko, a Srbija je četvrta, zbog lošije koš-razlike.

Portoriko kroz kvalifikacije

Portorikanci su do Olimpijskih igara došli preko kvalifikacija, gde su bili bolji od Italije i Litvanije, a u prvom duelu sa Južnim Sudanom u Parizu su poraženi. Ono što je sigurno, ovaj meč za oba tima ima ogroman značaj.

BONUS VIDEO: MLADIĆ IZ BEOGRADA SVUDA UZ SRBIJU: Filip sa urnebesnom majicom pruža podršku ''orlovima'' i u Lilu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.