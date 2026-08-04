Politika

VUČIĆ O SRAMNOM POTEZU CRNE GORE: Slave sa Hrvatima zločine nad Srbima, a nikoga nisu poslali u Mrkonjić Grad, hvala im...

В.Н.

04. 08. 2026. u 08:43

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Čipuljića, prokomentarisao i najnoviju sramotu Crne Gore, koja šalje predstvnike u Hrvatsku, na proslavu zločonačke akcije "Oluja".

ВУЧИЋ О СРАМНОМ ПОТЕЗУ ЦРНЕ ГОРЕ: Славе са Хрватима злочине над Србима, а никога нису послали у Мркоњић Град, хвала им...

Foto: Printskrin RTS

Odgovarajući na pitanje medija da će Crna Gora imati svog predstavnika u Kninu, na obeležavanju "Oluje", Vučić kaže:

- Vlada Crne Gore, zvanična Crna Gora, učestvuje u radosti, u proslavi zločina počinjenih nad Srbima, u pobedničkoj akciji Oluja slavi zajedno sa Hrvatima, a nikoga Vlada Crne Gore nije poslala na obeležavanje komemorativno sećanje na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu. Hvala Vladi Crne Gore. Ovo je tek početak takvih odluka, i oni će imati još mnogo takvih odluka u budućnosti, i tu se stvari neće promeniti - rekao je on.

Kako je dodao, "da su 2020. doneli promene koje će značiti drugačiji odnos prema Srbiji i srpskom narodu, stvari će biti sve gore i sve lošije".

- I ne treba to da nas iznenađuje, ali time moramo još veće poštovanje da pokazujemo prema Republici Srpskoj, prema našem narodu kojem treba da pružimo podršku u Crnoj Gori, koji je očajan zbog toga. Ali, kako bih vam rekao, dobro je da to sve znamo i dobro je da sve te činjenice možemo da saberemo, jer ćemo biti pripremljeniji za sve političke događaje koji dolaze u budućnosti. I treba da budemo samo svesni svih problema, svih podela koje su nam nametnuli, i o mnogima od tih stvari ću da govorim i večeras - istakao je.

Kako je dodao, "jedna od tih je i taj pristup, izmišljeni policentrizam, upravo da bi mogli ovakve odluke da donose".

- Ne donose ih oni zbog ne znam čega, već zbog tašne, mašne, sekretarice i opstanka na vlasti, ali će uvek da pravdaju nečim drugim. I onda će vam reći: zbog policentrizma, zbog toga što postoji više srpskih centara odlučivanja, mi smo doneli nešto što je suprotno ili što je protiv onoga oko čega postoji zajednički imenitelj kod predstavnika srpskog naroda i svih drugih delova - kazao je.

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