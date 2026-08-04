VATRA PREŠLA REKU I SPALILA KUĆE: Apokaliptične scene iz Amerike

Apokaliptične scene stižu i iz SAD. U drugom po veličini gradu u državi Vašington sa 230.000 stanovnika, scene podsećaju na pravi pakao.

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Stotine izgorelih kuća i drugih objekata, čitava naselja pretvorena u zgarišta i ugljenisani automobili poređani u dugom nizu, lede krv u žilama. Tri velika požara zahvatila su više od 2.200 hektara.

Najveći među njima, požar nazvan "Stare staze", velikom brzinom prešao je reku Spoken i prodro u grad. U pojedinim četvrtima gust dim gotovo je potpuno zaklonio nebo, dok su se iz plamena čule snažne detonacije izazvane eksplozijama kuća i vozila. Gradonačelnica Lajza Braun upozorila je da se još procenjuju razmere katastrofe i da nije isključeno da među zgarištima budu pronađene ljudske žrtve.

Posebno dramatične bile su scene masovne evakuacije. Hiljade stanovnika dobile su najviši stepen upozorenja, naredbu "Odmah krenite", nakon čega su se formirale duge kolone automobila ljudi koji su pokušavali da pobegnu iz ugroženih delova grada. Oko 60.000 ljudi krenulo je u zbeg. Iako je vetar oslabio, nijedan od velikih požara još nije lokalizovan.