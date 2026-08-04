ALARMANTNO UPOZORENJE METEOROLOGA! Upaljen CRVENI METEOALARM – Vreme je opasno, sutra gori afalt na 40 stepeni!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U Srbiji sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv.
Najniža temperatura od 11 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu. Najviša od 35 do 40 stepeni, saopštio je RHMZ.
VREME U BEOGRADU
U Beogradu sunčano i veoma toplo sa slabim, promenljivim vetrom.
Najniža temperatura od 20 do 23 stepena, a najviša oko 38.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Idućih sedam dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Od četvrtka do kraja sedmice uslediće uz lokalni razvoj oblačnosti popodnevni kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
RHMZ je objavio upozorenje na dugotrajni toplotni talas tokom kojeg se očekuje maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40.
Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.
U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.
U Vojvodini i Beogradu očekuju se tropske noći.
(sputnikportal.rs)
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