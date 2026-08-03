ZVEREV ZAPREPASTIO SVE IZJAVOM O ĐOKOVIĆU: NJegove reči odzvanjaju teniskim svetom
Izostanak najvećih teniskih zvezda sa Mastersa u Kanadi ponovo je pokrenuo raspravu o prenatrpanom kalendaru i sve češćim odlukama vodećih igrača da preskoče pojedine turnire.
Na Rodžers kupu ove godine ne nastupaju Janik Siner, Karlos Alkaraz i Novak Đoković, a Aleksander Zverev smatra da razlog njihovog odsustva nema veze sa finansijama ili ATP bodovima.
"Da li stvarno mislite da su Novaku važni bonusi? Ako bih nagađao, rekao bih da na računu ima više od 400 miliona. Ne verujem da ga novac motiviše, a rekao bih ni da mu plasman na ATP listi više nije prioritet" izjavio je nemački teniser.
Zverev je istakao da najveći problem vidi u promenjenom formatu Masters turnira, koji sada traju gotovo dve sedmice.
"Kada bi se vratili na stari sistem od sedam dana, mogli bismo da razgovaramo o tome. Ali ako moramo da provedemo dve ili dve i po nedelje na jednom turniru usred već zgusnute sezone, onda nije realno očekivati da ćemo igrati sve. Po mom mišljenju, to jednostavno nema smisla" rekao je četvrti teniser sveta.
Iako je odlučio da nastupi u Kanadi, Zverev priznaje da ne očekuje vrhunsku igru već na ovom turniru.
"Ja sam jedan od igrača kojima su potrebni mečevi da uhvate pravi ritam. Ne očekujem da ovde budem na maksimumu, ali verujem da ću biti spremniji u Sinsinatiju, dok bi najbolja forma trebalo da dođe na US openu u Njujorku" objasnio je Nemac.
Sve češći izostanci najboljih tenisera ponovo su otvorili pitanje rasporeda takmičenja. Đoković, Siner i Alkaraz poslednjih sezona pažljivo biraju turnire na kojima će nastupati, a glavni fokus ostaje na Gren slemovima i najvažnijim trofejima u sezoni.
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