Politika

PODGORICA SLAVI ZLOČINAČKU "OLUJU" SA SVOJOM BRAĆOM HRVATIMA! Spajić i Mandić šalju delegaciju u Knin

В.Н.

04. 08. 2026. u 07:53

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CRNA Gora je jutros i zvanično potvrdila da će proslaviti "Oluju" i prisustvovati na sramnim ceremonijama koje će se održati u Hrvatskoj.

ПОДГОРИЦА СЛАВИ ЗЛОЧИНАЧКУ ОЛУЈУ СА СВОЈОМ БРАЋОМ ХРВАТИМА! Спајић и Мандић шаљу делегацију у Книн

Foto: Printskrin

Sudeći po naslovima njihovih medija, oni će sa svojom braćom Hrvatima da slave, bez imalo stida i srama.

Foto: Printskrin

Baš kao što je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić juče i rekao - Crna Gora će slaviti Oluju sa svojom braćom Hrvatima.

"Otpravnik poslova iz Zagreba ide u Knin," glasi naslov u crnogorskim "Vijestima".

"To je deo redovne diplomatske prakse i izraz uvažavanja prema državi domaćinu i zvaničnim državnim obeležavanjima, uz potvrđivanje opredeljenosti za negovanje dobrosusedskih odnosa, kazali su iz MVP-a. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo da li su dobili poziv da prisustvuju događaju, ako jesu, hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće, zašto," pišu podgoričke pro-ustaške novine "Vijesti."

Foto: Printskrin

Za razliku od Hrvata i Crnogoraca, naš narod još uvek hoda u crnini. Stravični zločini nad civilima, ubijeni žene i deca, na stotine hiljada proteranih Srba sa teritorije Republike Srpske Krajine, su samo neke od rana koje nikada neće zarasti.

BONUS VIDEO: Moćan govor Vučića na Manjači

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