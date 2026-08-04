PODGORICA SLAVI ZLOČINAČKU "OLUJU" SA SVOJOM BRAĆOM HRVATIMA! Spajić i Mandić šalju delegaciju u Knin
CRNA Gora je jutros i zvanično potvrdila da će proslaviti "Oluju" i prisustvovati na sramnim ceremonijama koje će se održati u Hrvatskoj.
Sudeći po naslovima njihovih medija, oni će sa svojom braćom Hrvatima da slave, bez imalo stida i srama.
Baš kao što je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić juče i rekao - Crna Gora će slaviti Oluju sa svojom braćom Hrvatima.
"Otpravnik poslova iz Zagreba ide u Knin," glasi naslov u crnogorskim "Vijestima".
"To je deo redovne diplomatske prakse i izraz uvažavanja prema državi domaćinu i zvaničnim državnim obeležavanjima, uz potvrđivanje opredeljenosti za negovanje dobrosusedskih odnosa, kazali su iz MVP-a. Ministarstvo odbrane nije odgovorilo da li su dobili poziv da prisustvuju događaju, ako jesu, hoće li imati predstavnika u Kninu, te ukoliko neće, zašto," pišu podgoričke pro-ustaške novine "Vijesti."
Za razliku od Hrvata i Crnogoraca, naš narod još uvek hoda u crnini. Stravični zločini nad civilima, ubijeni žene i deca, na stotine hiljada proteranih Srba sa teritorije Republike Srpske Krajine, su samo neke od rana koje nikada neće zarasti.
BONUS VIDEO: Moćan govor Vučića na Manjači
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