ALIMPIJEVIĆ BLISTA ZBOG UBEDLJIVOG TRIJUMFA: Evo šta je rekao o blistavoj partiji Jokića!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević kaže da je njegov tim odigrao dobro od prve sekunde utakmice protiv Bosne i Hercegovine u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2027. godine.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras u Beogradu selekciju BiH rezultatom 94:81 u utakmici poslednjeg, šestog kola Grupe C prve runde kvalifikacija za plasman na SP 2027.

"Očigledno, igrali smo dobro od prve sekunde. Znali smo šta želimo iz ovog meča i kako želimo da igramo. Ako poredimo sa nekim prethodnim mečevima, verujem da je ova utakmica više bila agresivna od početka i pametnija na oba kraja terena. Imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni danas, igrali smo u dva prozora, dobru timsku košarku smo imali, 62 asistencije smo imali u dva meča. To je nešto posebno i neverovatno. Ti brojevi me čine ponosnim na ove momke", rekao je Alimpijević.

On je potom pohvalio navijače u dvorani "Aleksandar Nikolić".

"Pun Pionir je šlag na torti. Imao sam utisak da bi bila i puna Arena. Sjajno je šta se prethodnih dana dešava u košarci", dodao je selektor Srbije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Alimpijević je naveo da je zadovoljan igrom svog tima.

"Moglo je, naravno, bolje za jednu pobedu, to je neki naš perfektni plan, ali nismo imali tu sreću da imamo drugog protivnika do najsjajnijeg protivnika. Turska je najspremnija federacija da da sve što ima, da obaveže sve igrače da budu u okviru tima. Mi smo odigrali te dve utakmice u sastavu u kojem smo bili na gornjem maksimumu, na jednu, dve lopte. Izuzetna borba. Nedostajala je jedna - moglo je i gore. BiH je nezgodan protivnik, znate u kakvom smo timu u prvom prozoru imali samo četiri igrača. Predstojeći prozori i dalje su izuzetno važni", naveo je selektor Srbije.

Govorio je o kapitenu reprezentacije Srbije Nikoli Jokiću, koji je večeras zabeležio tripl-dabl učinak.

"Izvanredan osećaj, najbolji igrač sveta je on, ne jedan od. Način na koji se ponaša, način na koji shvata svoju ulogu i pristupa obavezama je za pun respekt i uživanje. Reprezentacija je uvek davala, uvek je poneki mladi igrač iskočio i neko novo ime se pojavilo. Sećate se u prvom prozoru kako je Miljenović preuzeo minute tada, pojavio se i rešio utakmicu", istakao je Alimpijević.

"Jokić je kod svih selektora bio zastupljen, možda je doprineo naš odnos od ranije. Ne znam zašto pitate za njegovu ulogu, njegovu kapitensku traku? Tu je kratka priča, ko ako ne on u ovom sastavu, nema šta tu da se objašnjava. Sve je rekao na terenu, a ne vidite njegovo ponašanje na obrocima, van košarke, u hotelu. Svi zajedno smo ponosni na našeg kapitena", dodao je Alimpijević.

FOTO: N. Skenderija

Prvo mesto na tabeli grupe C osvojila je Turska sa 12 bodova, Srbija je druga sa 10, BiH ima osam, dok je Švajcarska poslednja sa šest.

"Meni je drago ako vidite da je tim izgledao dobro. Posebno kako smo timski igrali, nesebično. Ima tu stvari koje mogu bolje i koje treba menjati. U tri prozora smo imali tri različita tima, u četvrtom će biti četvrti. Nijedan prozor nam ne može služiti da iskustveno nešto dobijemo i da se nadovežemo na njega, svaki je bio priča za sebe. Onda se završi i briše i opet kreće priča nova, to su neki negativni efekti ovih prozora. Kako nama, tako i svima", dodao je selektor Srbije.

U drugu i poslednju rundu kvalifikacija za SP 2027. prošli su Turska, Srbija i BiH, koji će formirati novu grupu J sa Italijom, Litvanijom i Islandom.

"Meni je najvažnija dobra atmosfera među njima, često to nije skup najboljih, nego onih koji najbolje funkcionišu. To su rekli i mnogo pametniji treneri od mene. Mi ćemo nastaviti u tom maniru i dalje i za sledeće prozore. Od prvog dana od kada sam selektor, što sam manje rekao i štabu, da smo mi tu da uživamo i da nam bude privilegija što smo deo reprezentacije Srbije i da svima to treba da bude pod ljubav, čast, a ne neku nervozu ili neke druge negativne emocije", izjavio je Alimpijević.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Jović sa 32 poena.

"Počeli smo dobro, ovo nam je bila veoma dobra utakmica. Bili smo spremni, odmah smo nametnuli ritam, ostali agresivni. Zahvalio bih se svima koji su došli večeras, bilo je fantastično. Bez vređanja, perfektno navijanje, to nam je pomoglo. Možemo mnogo bolje, ali bitno da smo ostvarili dve pobede u ovom ciklusu. Idemo dalje. I Jokić se adaptira na ulogu kapitena. Imali smo dobru atmosferu, presrećan sam zbog toga. Osećamo se kao familija", rekao je Jović.

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