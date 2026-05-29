SADA JE SVE JASNO! Zvezda se oglasila saopštenjem zbog Saše Obradovića

Crvena zvezda se zvanično oglasila povodom rastanka sa Sašom Obradovićem i rešila pitanje koje je poslednjih dana izazivalo pažnju javnosti, a odnosilo se na finansijske obaveze prema bivšem treneru.

Pošto je Obradović u trenutku odlaska sa klupe imao važeći ugovor sa klubom, postavljalo se pitanje na koji način će biti regulisane preostale plate i obaveze između dve strane. Iz crveno-belog tabora sada je potvrđeno da je postignut sporazumni dogovor.

Kako je navedeno u saopštenju, klub više neće imati nikakve finansijske obaveze prema doskorašnjem treneru.

"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je predsednik kluba Željko Drčelić postigao dogovor sa našim bivšim trenerom Sašom Obradovićem oko sporazumnog raskida ugovora."

Prema tom dogovoru, od okončanja posla u našem klubu, KK Crvena zvezda neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema Saši Obradoviću.

Klub i predsednik Željko Drčelić se ovom prilikom još jednom zahvaljuju našem dosadašnjem treneru na angažmanu, posvećenosti i energiji koju je uložio kao trener Crvene zvezde, i dogovoru koji je postignut oko sporazumnog raskida ugovora.

KK Crvena zvezda će o daljim aktivnostima blagovremeno obaveštavati javnost isključivo i jedino na zvaničnim platformama kluba.

Obradović je klub napustio posle završetka sezone u kojoj Crvena zvezda nije uspela da ostvari cilj u Evroligi, dok je u ABA ligi eliminisana u polufinalu plej-ofa od Partizana.

Posle njegovog odlaska već su počele spekulacije oko novog angažmana srpskog stručnjaka, pošto su izraelski mediji prethodnih dana objavili da je jedan od glavnih kandidata za klupu Hapoela iz Jerusalima.