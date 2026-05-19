"OVO BAŠ BODE OČI"! Iz Crvene zvezde grme nakon poraza od Partizana
TEŠKO je Zvezdi pao poraz od Partizana!
Na sajtu kluba objavljen je izveštaj sa utakmice sa Partizanom uz naslov: "ABA: Poraz u prvom meču polufinala, uz 41 slobodno bacanje za protivnika".
Crveno-beli su se otvoreno žalili na suđenje Tomislava Hordova, Miloša Koljenšića, Josipa Radojkovića, kao i na organizaciju domaćina. Kako se navodi, Zvezda je imala 15 manje izvedenih slobodnih bacanja od Partizana. Klub sa Malog Kalemegdana je samo pre nekoliko dana bio u obrnutoj situaciji, kada se Cedevita Olimpija žalila na arbitražu, ali izgleda da u regionalnom takmičenju ne može bez prigovora i tenzija.
"Ono što posebno "bode oči" u ovakvoj utakmici koja se praktično rešavala na jednu loptu, je odnos u slobodnim bacanjima koji dosta toga govori - 41 slobodno bacanje za protivnika, čak 15 više od Crvene zvezde? Takođe, zaista je vreme da se prekine, ili počne da se sankcioniše i zasipanje različitim predmetima po izlasku našeg tima sa terena o čemu postoji i video zapis...", zaključuje se na sajtu Zvezde", saopštila je Zvezda.
Evo kako su na Malom Kalemegdanu videli derbi u kojem je Zvezda izgubila i sada se nalazi pred eliminacijom iz polufinala ABA lige:
"Crvena zvezda Meridianbet nije imala uspeha u prvom meču polufinalne serije ABA lige, pošto je kao gost u Areni izgubila od Partizana posle velike drame - 100:94. Iako je gubila na početku četvrte četvrtine sa čak 20 razlike, naša ekipa je pokazala karakter i uspela da se potpuno vrati u meč. Ipak, u drami nije uspela da bude dovoljno koncentrisana i morala je da položi oružje", navode iz Zvezde i dodaju:
"Zvezda je odigrala solidno prvo poluvreme, imala momente u kojima je bila bolja od rivala, ali je treća četvrtina donela najlošiju igru crveno-belih, što je bilo presudno da ode na drugu stranu. Previše je Zvezda gubila lopte, ostala je bez prepoznatljive agresivnosti, a organizacija u napadu nije bila adekvatna, dok je istovremeno bilo problema i u odbrani.
Zato je protivnik stvorio veliku zalihu u pomenutoj deonici, koju do kraja meča Zvezda nije uspela da istopi, uprkos tome što je bio nadomak i stigla je na jedan posed, ali je ipak morala da položi oružje, iako je na kraju uspela da se podigne i odigra osetno bolje, ali to nije bilo dovoljno za preokret", stoji na sajtu Zvezde.
"Iako se Kodi Miler Mekintajer našao u sastavu, evidentno je bilo da se osećaju tragovi povrede, odnosno da je daleko od svog punog takmičarskog ritma. Nije pomogao rekord Džordana Nvore u ABA ligi, koji je odigrao izuzetanu individualnu partiju u kojoj je postigao 31 poen, a ispratio je Džered Batler, koji se probudio u drugom delu, sa 18 poena. Dvocifren je još bio i Ebuka Izundu sa 10. Kod Partizana se istakao Dvejn Vašington sa 23 poena.
