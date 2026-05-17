"U PROSEKU SAM UBACIVAO 24 POENA" Vezenkov zagrmeo pred fajnal-for Evrolige

PRED početak Fajnal fora u Atini Saša Vezenkov, lider Olimpijakosa i aktuelni MVP Evrolige govorio je o narednim izazovima.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

U razgovoru za Eurohoops, prva zvezda Olimpijakosa jasno je poručila da ga ne impresioniraju priče o čvrstoj i agresivnoj odbrani Fenerbahčea, rivala sa kojim će grčki tim ukrstiti koplja u polufinalu.

Vezenkov veruje da njegova ekipa zna kako da odgovori turskom predstavniku, podsećajući da je tokom regularnog dela sezone već pronašao način da probije defanzivni bedem ekipe iz Istanbula.

- Ove sezone sam im u dva meča prosečno ubacivao 24 poena. Pre tri godine su imali drugog trenera i igrali drugačiju odbranu. Šaras sada forsira nešto sasvim drugo, jasno se vidi njegova taktika i kako razmišlja o protivničkim bekovima. Ipak, na Fajnal-foru se ne radi o individualnim partijama, već o tome kako se borite kao tim i kako ostajete zajedno u teškim trenucima.

Olimpijakos stiže sa moćnim, krcatim rosterom od čak 18 igrača, u koji su se tokom sezone sjajno uklopili provereni NBA veterani Kori Džozef i Monte Moris. Vezenkov ističe da njima dvojici nisu bila potrebna nikakva posebna uvodna predavanja.

Prokomentarisao je i novu MVP titulu.

- Ako počnete da radite stvari koje inače ne radite i sami sebi namećete ekstras pritisak, samo ćete poremetiti sopstveni nervni sistem. Nema potrebe za tim. Radiš ono što si radio cele godine i izađeš da igraš utakmicu na ispadanje.

Završni turnir se igra u legendarno "OAKA" Areni.

- To što nema domaćina sigurno menja dinamiku na tribinama, ali nas to ne zanima. Moramo biti maksimalno fokusirani isključivo na Fener. Ako ne prođemo Fener, za nas nedelja i finale ne postoje. Ko će nam biti rival u borbi za trofej, o tome je potpuno nebitno razmišljati u ovom trenutku.

Krilni centar se prisetio i klupske krize sa početka sezone.





