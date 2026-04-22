Jezivo! Pogledajte kako je Viktor Vembanjama doživeo potres mozga (VIDEO)

Drugi meč serije između San Antonija i Portlanda obeležila je teška povreda košarkaša San Antonija i jednog od glavnih kandidata za MVP nagradu Viktora Vembanjame.

Naime, Francuski centar Sparsa morao je da napusti teren već u drugoj četvrtini i to zbog potresa mozga.

Vembanjama se povredio u drugoj četvrtini nakon prodora u reket pored Džrua Holideja, kada je pao licem na parket i udario glavom o parket.

Prema pravilima lige, igrač mora da prođe najmanje 48 sati oporavka i niz medicinskih testova bez simptoma pre nego što dobije dozvolu za povratak na teren što znači da bi mladi Francuz možda mogao i da propusti neke naredne utakmice u plej-ofu.

