Košarka

Jezivo! Pogledajte kako je Viktor Vembanjama doživeo potres mozga (VIDEO)

Filip Milošević

22. 04. 2026. u 08:48

Drugi meč serije između San Antonija i Portlanda obeležila je teška povreda košarkaša San Antonija i jednog od glavnih kandidata za MVP nagradu Viktora Vembanjame.

Језиво! Погледајте како је Виктор Вембањама доживео потрес мозга (ВИДЕО)

Foto: MATTHEW STOCKMAN/Profimedia

Naime, Francuski centar Sparsa morao je da napusti teren već u drugoj četvrtini i to zbog potresa mozga.

Vembanjama se povredio u drugoj četvrtini nakon prodora u reket pored Džrua Holideja, kada je pao licem na parket i udario glavom o parket.

Evo kako je to izgledalo:

Prema pravilima lige, igrač mora da prođe najmanje 48 sati oporavka i niz medicinskih testova bez simptoma pre nego što dobije dozvolu za povratak na teren što znači da bi mladi Francuz možda mogao i da propusti neke naredne utakmice u plej-ofu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

