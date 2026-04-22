Jezivo! Pogledajte kako je Viktor Vembanjama doživeo potres mozga (VIDEO)
Drugi meč serije između San Antonija i Portlanda obeležila je teška povreda košarkaša San Antonija i jednog od glavnih kandidata za MVP nagradu Viktora Vembanjame.
Naime, Francuski centar Sparsa morao je da napusti teren već u drugoj četvrtini i to zbog potresa mozga.
Vembanjama se povredio u drugoj četvrtini nakon prodora u reket pored Džrua Holideja, kada je pao licem na parket i udario glavom o parket.
Evo kako je to izgledalo:
Prema pravilima lige, igrač mora da prođe najmanje 48 sati oporavka i niz medicinskih testova bez simptoma pre nego što dobije dozvolu za povratak na teren što znači da bi mladi Francuz možda mogao i da propusti neke naredne utakmice u plej-ofu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Oglasili se iz Partizana! Evo šta su uradili nakon što je Zvezda izbačena iz Evrolige
22. 04. 2026. u 06:30
"Mnogo para, malo muzike"! Legenda surova nakon eliminacije Zvezde
22. 04. 2026. u 06:07
Otkaz treneru! Radikalan potez KK Crvena zvezda
21. 04. 2026. u 22:44
Kevin Panter "srušio" Crvenu zvezdu u Blaugrani! Bivši kapiten Partizana okončao sezonu crveno-belih u Evroligi!
21. 04. 2026. u 22:37 >> 19:42
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Najveće pojačanje na svetu! Cela planeta priča o fudbaleru iz Srbije (VIDEO)
Najnovije vesti iz srpskog sporta su više nego interesantne.
21. 04. 2026. u 19:40
Neće više nastupati: Zdravko Čolić odbio koncerte, ovo je razlog
KAO razlog Zdravko Čolić je naveo umor, ali i unapred dogovorene porodične obaveze.
21. 04. 2026. u 10:37
