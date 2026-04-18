Kampaco veruje u Zvezdu: Crveno-beli imaju sjajan tim, želim im sreću u plej-inu
CRVENA zvezda će u plej-inu Evrolige igrati protiv Barselone u Španiji, a sreću crveno-belima poželeo je bivši igrač Fakundo Kampaco.
Argentinac je u četvrtak sa Real Madridom savladao crveno-bele (103:82). On smatra da je klub iz Beograda dobar tim.
- Biće im teško. Mislim da imaju sjajan tim sa odličnim igračima na mnogo pozicija – mogu da napadnu na mnogo načina i fizički su odlični na obe strane terena. Mi smo odigrali sjajno i naterali ih da odigraju lošije. Želim im sreću u plej-inu - rekao je Kampaco.
Prokomentarisao je i što su utakmicu u "Movistar areni" posmatrali Novak Đoković i Luka Dončić.
- Bilo je posebno imati ih u publici. Obojica su navijači Zvezde, ali Luka navija i za Real. To je veliki pritisak za sve, njih dvojica u hali! Uživali smo što su bili tu - zaključio je iskusni plejmejker.
Podsetimo, utakmica Barselona - Crvena zvezda igra se u "Blaugrani" u utorak, 21. aprila od 20.45.
Preporučujemo
Komentari (0)