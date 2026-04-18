"Branićemo interese kluba": Oglasili se navijači Reala pred plej-of Evrolige

Navijači Reala izdali su danas saopštenje u kojem od čelnika kluba traže da im se omogući da prisustvuju utakmicama protiv Hapoela u plej-ofu Evrolige.

- Nadamo se da će naš klub čvrsto braniti svoje interese i interese svih navijača Reala i da će se zalagati za to da se utakmice odigraju pred gledaocima. Neophodno je učiniti sve što je moguće. Zahtevamo da Vlada u Madridu prestane da se igra politike i da nam dozvoli da uživamo u sportu. Napred Real - stoji u zvaničnom saopštenju navijača "kraljevskog kluba".

Četvrtfinalna serija plej-ofa Evrolige između Reala i Hapoela počeće u utorak, 28. aprila, i mogla bi da traje do srede, 13. maja, ukoliko bude neophodna "majstorica". Pobednik plej-of serije će obezbediti plasman na Fajnal for u Atinu.

Izraelski klubovi Hapoel i Makabi su ove sezone sve utakmice na gostovanjima u Španiji igrali bez prisustva publike zbog procena španskih vlasti da bi mogla biti ugrožena bezbednost igrača tih klubova jer se Španija otvoreno protiv ratnim akcijama Izraela u Pojasu Gaze i Iranu.

