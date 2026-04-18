Sada je sve jasno! Poznato kada Zvezda igra meč sezone protiv Barselone

Košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa Barselonom u prvom meču plej-ina Evrolige, a sada je poznato i kada se igra taj meč.

Duel je na programu u utorak od 20.45 časova (Arena premijum 1).

Izabranici Saše Obradovića završili su regularni deo sezone na desetoj poziciji, iako su do poslednjeg kola imali matematičke šanse da se domognu i sedmog mesta.

U borbi za plasman u plej-of sastaće se sa Barselonom, koja je zauzela deveto mesto.

U slučaju pobede u Španiji, crveno-beli će igrati protiv poraženog iz duela Panatinaikos – Monako (20.00), takođe u gostima. Termin tog odlučujućeg susreta još uvek nije zvanično potvrđen, prenosi ugledni portal "Basketnjuz".





Plej-in faza igra se u dva termina – 21. i 24. aprila. Sedmoplasirani (Panatinaikos) i osmoplasirani (Monako) tim iz regularnog dela sezone igraju međusobno jedan meč, a pobednik direktno ide u četvrtfinale, gde ga čeka drugoplasirani tim (Valensija) i serija na tri dobijene utakmice.

Devetoplasirani (Barselona) i desetoplasirani (Crvena zvezda) takođe igraju jedan susret, a poraženi završava takmičenje. Pobednik tog duela zatim igra protiv poraženog iz meča između sedmog i osmog, u borbi za poslednje mesto u plej-ofu. Sve utakmice plej-ina igraju se na terenu ekipe koja je imala bolji skor u regularnom delu sezone.

