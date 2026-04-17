Svetislav Pešić: "Miško uradio dobar posao za Evropu, ali za Srbiju? Ne znam..."
Bivši selektor Srbije, Svetislav Pešić, u razgovoru za "Eurohoops" se dotakao stanja u srpskoj košarci.
Bivši selektor Srbije još jednom je bez zadrške govorio o stanju domaće košarke, posebno se osvrnuvši na ulogu regionalnog takmičenja.
"Srbija je zemlja košarke. Tradicija, istorija, igrači, treneri, rezultati… Ipak, Srbija je jedina zemlja bez nacionalne lige. Jedina smo velika košarkaška zemlja bez nje. Imamo ABA ligu. Jedinu u svetu, ili makar u Evropi, gde možete da igrate sa 12 stranaca", počeo je Pešić, pa dodao:
"Sve druge lige imaju pravila poput 6+6, 7+5 ili 5+7. U Crvenoj zvezdi – ko zna koliko stranaca. Partizan – isto. Budućnost košarke u Srbiji je pod velikim znakom pitanja. Mega? To je biznis. A ni oni ne igraju isključivo sa igračima iz Srbije. Miško Ražnatović je uradio veliki posao za Evropu, ali za Srbiju? Ne znam. Ali, za Evropu njegov posao, da."
