Kraj za Srbina! Kari izrešetao Kliperse, a Bogdanović...

Košarkaši Filadelfije plasirali su se u plej-of Istočne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto su u utakmici plej-ina noćas pobedili Orlando 109:97.

Filadelfija je preuzela mesto sedmog nosioca i igraće u prvom kolu plej-ofa protiv Bostona, koji je drugi nosilac.

Ekipu je do pobede predvodio Tajris Maksi sa 31 poenom i šest asistencija, Vi Džej Edžkomb postigao je 19 poena uz 11 skokova, a Keli Ubre 11 poena.

Pol Džordž pobedi je doprineo sa 15 poena, pet skokova i pet asistencija, a Andre Dramond sa 14 poena i 10 skokova. U ekipi nije bilo Džoela Embida, koji je prošle sedmice morao na operaciju slepog creva.

U ekipi Orlanda najefikasniji je bio Dezmond Bejn sa 34 poena. Paolo Bankero postigao je 18 poena uz pet skokova i četiri asistencije, Entoni Blek imao je 13 poena i šest skokova, a Franc Vagner 12 poena.

Orlando će za plasman u prvo kolo plej-ofa i mesto osmog nosioca na Istoku igrati protiv Šarlota. Pobednik tog duela igraće protiv prvog nosioca Detroita.

Košarkaši Golden Stejta nadoknadili su 13 poena zaostatka u četvrtoj četvrtini i pobedili su Los Anđeles Kliperse 126:121 i igraće za mesto u plej-ofu protiv Finiksa.

Voriorse je predvodio Stefen Kari sa 35 poena, od kojih je 27 postigao u drugom poluvremenu. Gi Santos postigao je 20 poena uz šest skokova i pet asistencija, a Kristaps Porzingis 20 poena uz po pet skokova i asistencija. Al Horford dodao je 14 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa Benedik Maturin imao je 23 poena, Darijus Garland dodao je 21 poen i osam asistencija, a Kavaj Lenard 21 poen i sedam skokova. Bruk Lopes dodao je 17 poena i pet skokova, a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

Golden Stejt će za mesto osmog nosioca igrati protiv Finiksa, a pobednik tog duela igraće u prvom kolu plej-ofa protiv aktuelnog šampiona Oklahome, koja je regularni deo sezone u Zapadnoj konferenciji završila kao prvi nosilac.