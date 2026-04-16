Kraj za Srbina! Kari izrešetao Kliperse, a Bogdanović...
Košarkaši Filadelfije plasirali su se u plej-of Istočne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), pošto su u utakmici plej-ina noćas pobedili Orlando 109:97.
Filadelfija je preuzela mesto sedmog nosioca i igraće u prvom kolu plej-ofa protiv Bostona, koji je drugi nosilac.
Ekipu je do pobede predvodio Tajris Maksi sa 31 poenom i šest asistencija, Vi Džej Edžkomb postigao je 19 poena uz 11 skokova, a Keli Ubre 11 poena.
Pol Džordž pobedi je doprineo sa 15 poena, pet skokova i pet asistencija, a Andre Dramond sa 14 poena i 10 skokova. U ekipi nije bilo Džoela Embida, koji je prošle sedmice morao na operaciju slepog creva.
U ekipi Orlanda najefikasniji je bio Dezmond Bejn sa 34 poena. Paolo Bankero postigao je 18 poena uz pet skokova i četiri asistencije, Entoni Blek imao je 13 poena i šest skokova, a Franc Vagner 12 poena.
Orlando će za plasman u prvo kolo plej-ofa i mesto osmog nosioca na Istoku igrati protiv Šarlota. Pobednik tog duela igraće protiv prvog nosioca Detroita.
Košarkaši Golden Stejta nadoknadili su 13 poena zaostatka u četvrtoj četvrtini i pobedili su Los Anđeles Kliperse 126:121 i igraće za mesto u plej-ofu protiv Finiksa.
Voriorse je predvodio Stefen Kari sa 35 poena, od kojih je 27 postigao u drugom poluvremenu. Gi Santos postigao je 20 poena uz šest skokova i pet asistencija, a Kristaps Porzingis 20 poena uz po pet skokova i asistencija. Al Horford dodao je 14 poena.
U ekipi iz Los Anđelesa Benedik Maturin imao je 23 poena, Darijus Garland dodao je 21 poen i osam asistencija, a Kavaj Lenard 21 poen i sedam skokova. Bruk Lopes dodao je 17 poena i pet skokova, a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.
Golden Stejt će za mesto osmog nosioca igrati protiv Finiksa, a pobednik tog duela igraće u prvom kolu plej-ofa protiv aktuelnog šampiona Oklahome, koja je regularni deo sezone u Zapadnoj konferenciji završila kao prvi nosilac.
Preporučujemo
Nije Slavko kriv: "Kamavinga je glupi idiot"!
16. 04. 2026. u 09:02
Nikola Jokić je najbolji košarkaš NBA lige! Pala konačna odluka, stigai i dokaz
16. 04. 2026. u 07:06
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.
15. 04. 2026. u 17:41
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)