DAN ZA TRGOVINU I POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA Astro savet za utorak, 2. jun: Ova 4 znaka su pod uticajem sekstila Sunce-Saturn
SEKSTIL između Sunca u Blizancima, znaka komunikacija i biznisa, i Saturna u Ovnu, znaka akcije, 2. juna, u 22.48, donosi prilike za uvećanje prihoda preko trgovine, interneta, marketinga i kraćih putovanja.
Takođe donosi mogućnosti za usavršavanja nekih veština i polaganje ispita (vozačkog, stranih jezika), kao i za kupovinu nekog prevoznog sredstva. Poboljšava odnose sa braćom, sestrama i rođacima, komšijama...
Znaci pod najvećim uticajem ovog aspekta su Blizanci, Ovnovi, Vage i Vodolije.
Istog dana, pre nego što se formira sekstil Sunce-Saturn, Mesec u 1.19 ulazi u poslovičnog, disciplinovanog Jarca, znak istrajnosti i ambicije, što stavlja naglasak na karijeru i pravljenje poslovnih planova i ciljeva.
