VREME DANAS: Promenljivo oblačno i nestabilno, do 27 stepeni
VREME u Srbiji danas na severu i zapadu ujutro i pre podne mestimično se očekuje kiša, a posle podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.
Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima biće suvo.
Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac.
Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 24 do 27 stepeni.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu promenljivo oblačno, ujutro i pre podne uz mogućnost slabe kiše, a od sredine dana suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac.
Najniža temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
Prognoza za narednih sedam dana
Do 9. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.
(Sputnjik)
