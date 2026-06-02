VREME DANAS: Promenljivo oblačno i nestabilno, do 27 stepeni

VREME u Srbiji danas na severu i zapadu ujutro i pre podne mestimično se očekuje kiša, a posle podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Foto: Novosti

Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima biće suvo.

Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac.

Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 24 do 27 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu promenljivo oblačno, ujutro i pre podne uz mogućnost slabe kiše, a od sredine dana suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac.

Najniža temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Prognoza za narednih sedam dana

Do 9. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.

(Sputnjik)