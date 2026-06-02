KO IMA PRAVO DA RUŠI PEĐU MIJATOVIĆA? Legenda Partizana grmi nakon haosa u Humskoj

BOLI navijače Partizana sve ovo što se dešava u Humskoj, a kako i ne bi....

FOTO: Z. Jovanović

Nekadašnji trener crno-belih Ljubiša Tumbaković razočaran je stanjem u kojem se sezonama unazad nalazi klub, iznevši egzaktne podatke koji idu u prilog tome da je zbog lošeg rukovođenja celo sportsko društvo svelo na svega nekoliko trofeja na godišnjem nivou.

U danu zasedanja Vanredne skupštine, Tumbaković je izneo tezu da ona ništa nije donela, ali da se ime Predraga Mijatovića ne može provlačiti kroz blato.

- Do 2014. godine klubovi u okviru SD Partizan su na godišnjem nivou osvajali do 30 trofeja. A od tada sporadično od dva od pet trofeja. Reč je o klubu koji u okviru sportskog društva broji oko 25 sekcija. Hajde da napravilo paralelu zašto se to dešava. Da li je to društveni momenat koji je prisutan poslednjih godina ili je do lošeg rukovođenja kluba? Današnja skupština ništa nije donela. Sve ostaje isto. Ko ima prava da uruši Peđu Mijatovića? On je veliko fudbalsko ime, bio je tri i po godine direktor najvećeg kluba na svetu, a mi kad dođe ovde ne tražimo dobro, već mane kod čoveka. Kako da nađem manu koji je u delu svoje karijere igrao maestralno u Partizanu, pa onda otišao u Španiju, izgradivši fantastičnu karijeru. A sad kad dođe ovde ne zna da vodi Partizan", zapitao se Tumabaković u emisiji "Superindirektno kod Popa i Milana" na televiziji "Una".

Zatim je prešao na sastav delegata skupštine, ističući da veliki broj njih ne poznaje.

- Moram da priznam da 3/4 članova skupštine ne poznajem. Naravno, ja i kad pričam uz dužno poštovanje ne mislim ništa loše. Sa Rasimom sam vrlo korektan, ostale ne poznajem pa je neprikladno da tumačim glasanje. Ko ima prava da bude ličan kad glasa za interes Partizana. Ostanite svi, dajte nam neku strategiju dugoročnu. Neka se Partizan bori za opstanak i igra plej-aut, ali ćemo za pet godina da izdefinišemo ideju koja će biti fudbalska. Partizan je bio prepoznatljiv po nekim stvarima. To je fudbalsko ubeđenje koje je drugačije od Crvene zvezde. Zato je derbi bio interesantan. Sad više ne postoji rivalstvo, jer nemamo strategiju...Zečević i Bjeković su najzaslužniji za Teleoptik, nije nam bila potrebna država", naveo je on.

Zatim je dodao da je najveću vrednost u Partizanu imao sopstveni igrač, a da je njegov posao bio teren.

- Svako je radio svoj deo posla. Za devet i po godina uzeo sam šest titula i za sedmu su me oterali na polusezoni. Kad nismo imali Evropu, dogovor je bio da prodamo ceo tim...", naveo je on.