Odigrani mečevi školaraca Beograda i Banja Luke

Susret delegacija Beogradske asocijacije za školski sport i Saveza za školski sport Banja Luka potvrdio je opredeljenje da prošlogodišnje potpisivanje sporazuma o saradnji ove dve organizacije neće biti samo ,,mrtvo slovo na papiru“, već i konkretna aktivnost u realizaciji sporazuma.

FOTO: Grad Banja Luka

Cilj ovog susreta je da se napravi prvi korak ka snažnijem i organizovanijem povezivanju naših saveza, razmeni iskustava, davanju prilike učenicima da se upoznaju, povežu, trajno zbliže a time zbliže dva grada, Beograd i Banja Luku, kako institucionalno tako na prirodnoj, ljudskoj i bratskoj osnovi.

I u aprilu su usledile prijateljske utakmice u olimpijskom sportu, basketu 3x3, poseta Gradskoj upravi Grada Banja Luka, turistički obilazak znamenosti Banja Luke i radni sastanak. Delegaciju iz Beograda predvodili su predsednica Andrea Arsović i glavni koordinator Goran Ivković. Dečake je predstavljala Matematička gimnazija Beograd dok je domaća ekipa kod dečaka bila Tehničke škole Banja Luka. Kod devojaka „10 beogradska gimnazija Mihajlo Pupin“ sastala se sa Medicinskom školom Banja Luka. U prijateljskom odmeravanju snaga rezultatski nebitno, ali za arhivu 15:9 pobedili su momci iz Beograda i sa 21:9 devojke iz Banja Luke. Nakon toga odigrana je egzibiciona košarkaška utakmica mešovitih timova (dečaci iz Beograda sa devojkama iz Banja Luke protiv momaka iz Banja Luke sa srednjoškolkama iz Beograda).

Sastav: Matematička ginazija Beograd: Nikola Stefanović, Luka Miljković, Najdan Veljković, Mateja Babić i profesor Uroš Mišić. „10. Beogradska gimnazija Mihajlo Pupin“: Branka Bjeličić, Angelina Vukotić, Elena Čukić, Tina Čukić i profesorka Marija Ševarlić. Tehnička škola Banja Luka : Ognjen Mrđa, Aleksa Ratković, Aleksandar Račić, Marko Bukva i profesor Milovan Srdić. Medicinska škola Banja Luka: Marija Damjanović, Ana Pavlović, Teodora Nježić, Helena Zečević i profesor Velibor Vidović.

Nakon odigranih utakmica obe delegacije bile su ugošćene kod gradske menadžerke Mirne Savić Banjac u Gradskoj upravi Grada Banja Luka. Skupu je pisustvovao i Velibor Vidović, predsednik Saveza za školski sporta Banjaluke sa saradnicima.

- Organizovali smo i radni sastanak na kome su donešeni određeni predlozi. Da se susreti ustanove kao tradicionalni, da se planiraju sredstva i aktivnosti te da se sveke godine organizuje u drugom gradu, jednom u Banja Luci dugi put u Beogradu. Da se na organima oba saveza sagleda mogućnost da se prilikom organizacije međunarodnih takmičenja jednog saveza u organizaciju uključi jedan delegat iz drugog saveza, i obrnuto. Da se na organima saveza razmotri sadržaj ovih susreta, da se zadrži ovakva forma a da se menjaju sportski sadržaji, te da akcenat bude zbližavanje učenika i razmenu znanja uz odigravanje mečeva može se primetiti istinsko zadovoljstvo organizacijom ovakvog susreta, nepodeljen osjećaj ugodno i korisno iskorištene prilike, ta nada i očekivanja sledećih susreta naša dva saveza, Beogradske asocijacije za školski sport i Saveza za školski sport Banja Luka – istakla je Andrea Arsović, naša trofejna reprezentativka u streljaštvu i predsednica Beogradske asocijacije za školski sport.