UKRAJINA U ŠOKU: Rusija objavila sjajne vesti

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome više od četiri godine, Rusija je bila na udaru mnogih sankcija. Ipak, iako se "specijalna vojna operacija", kako Ruska Federacija naziva taj krvavi sukob, nastavlja - najnovije vesti koje objavljuje jedno rusko ministarstvo - oduševilo je celu zemlju, a šokiralo Ukrajince.

Foto: Depositphotos / Rawpixel

"Novosti" vam u celosti prenose saoštenje Ministarstva sporta Rusije u kome je navedeno deset razloga za veliko zadovoljstvo Rusa:

"Izvršni komitet Međunarodne mačevačke federacije (FIE) odlučio je da dozvoli ruskim sportistima da se takmiče na međunarodnim takmičenjima u svim starosnim kategorijama bez ikakvih ograničenja — kao deo nacionalnog tima, pod ruskom zastavom i himnom.

Počev od Svetskog prvenstva u mačevanju 2026. godine u Hong Kongu, u Kini, svim sportistima i zvaničnicima koji poseduju beloruski ili ruski pasoš biće dozvoljeno da učestvuju u svim pojedinačnim i ekipnim takmičenjima FIE pod nacionalnim simbolima, zastavom i himnom.

U decembru 2025. godine, FIE je postala jedna od prvih Međunarodnih olimpijskih sportskih federacija koja je primila ruske juniore i kadete na svoje turnire bez ograničenja. Naši mačevaoci su odmah počeli da pokazuju dobre rezultate na etapama Svetskog kupa za juniore, uz podignutu rusku zastavu i više puta intoniranu himnu. Kasnije je naša ženska juniorska reprezentacija u mačevanju sabljom osvojila ekipno zlato na Svetskom prvenstvu u Brazilu, a na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju, ruska reprezentacija se takmičila pod nacionalnom zastavom i zauzela prvo mesto u ukupnom ekipnom plasmanu.

Meždunarodnaя federaciя fehtovaniя snяla vse ograničeniя s rossiйskih sportsmenov. Ob эtom govoritsя v oficialьnom press-relize. pic.twitter.com/o0vBCnLrWO — LIFE (@lifenews_ru) June 2, 2026

FIE je postala 10. Međunarodna olimpijska sportska federacija koja je ukinula sva ograničenja za ruske sportiste. Ranije su ruskim sportistima bili dozvoljeni da se takmiče pod nacionalnim simbolima od strane Međunarodne gimnastičke federacije (World Gymnastics), Međunarodne federacije sportova u vodi (World Aquatics), Ujedinjenog svetskog rvanja (UWW), Međunarodne džudo federacije (IJF), Međunarodne sambo federacije (FIAS), Svetske tekvondo federacije (World Taekwondo), Kik-boks federacije (WKF), Muaj Taj federacije (IFMA) i Bokserske asocijacije (IBA).

Ruski juniori se takmiče pod nacionalnom zastavom u još više sportova, uključujući dizanje tegova (IWF), karling (WCF), odbojku (FIVB), triatlon (World Triathlon), petoboj (UIPM) i druge. Ruska zastava se vijori na takmičenjima više od 20 svetskih sportskih federacija. Od početka godine, 329 ruskih sportista se takmičilo pod nacionalnom zastavom na 22 međunarodna takmičenja, osvojivši 296 medalja", ističu u ruskom ministarstvu.

Imajući u vidu da su reakcije iz Ukrajine na ovakve dosadašnje vesti bile vrlo burne (a nekih od njih se možete podsetiti i klikom ovde), nema sumnje da će uslediti i nove, povodom najnovijih vesti iz sporta.

Ako vas sport zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)