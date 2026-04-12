ZVANIČNO: Evroligaš smenio trenera

Jurica Golemac nije više trener košarkaša Dubaija, saopštio je danas klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U saopštenju se navodi da su Dubai i Golemac dogovorili sporazumni raskid saradnje.

"Želimo da zahvalimo Golemcu na posvećenosti, profesionalizmu i predanosti tokom vremena koje je proveo u Dubaiju. Jan Šentjurc će voditi ekipu na utakmici protiv Budućnosti u ABA ligi", navodi se u saopštenju Dubaija.

Golemac je preuzeo klub iz UAE tokom leta 2024. godine, a bio je prvi trener u istoriji KK Dubai. On je sredinom oktobra 2025. produžio ugovor sa klubom iz UAE do 2028. godine.

Dubai se kolo pre kraja regularnog dela sezone u Evroligi nalazi na 11. mestu na tabeli sa 19 pobeda i 18 poraza i ima male šanse da se plasira u plej-in.

Košarkaši Dubaija su prvi na tabeli Top 8 faze ABA lige sa skorom 19/3, a sutra će u Sarajevu dočekati ekipu Budućnosti.

