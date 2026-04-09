"NEMAM VREMENA ZA TO": Nikola Kalinić zagrmeo pred meč Asvel - Zvezda
Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić rekao je pred gostovanje Asvelu da nema ni vremena ni volje da se bavi kalkulacijama pred finiš Evrolige i istakao da se pre svega nada dobrim rezultatima "crveno-belih".
Zvezda u petak od 20 i 45 gostuje Asvelu u 37. kolu Evrolige, a zatim sledeće nedelje ide u Madrid gde će igrati protiv Reala.
Kalinić ističe da je veoma važno da Zvezda ozbiljno uđe u meč protiv Asvela.
"Ključno je da uđemo dobro u meč, da odgovorimo, znamo da su fizički i atletski dobri. Ta neka njihova odbrana od pik en rola, gde pokušavaju da odseku jedan deo terena od protivnika, ako to uspemo da prevaziđemo, možemo da se nadamo dobrom rezultatu", rekao je Kalinić na današnjoj konferenciji za medije.
Kalinić je istakao i da je situacija u Evroligi i dalje neizvesna, jer veliki broj klubova pretenduje i na plej-of i na plej-in.
"Svake godine je ovako, i prošle godine je bilo, takav je sistem napravljen, povećan je broj učesnika za plej-of i plej-in, mnogo više ekipa je takmičarski nastrojeno", dodao je Kalinić.
Na pitanje o praćenju rezultata ostalih klubova, Kalinić je rekao da ih ne prati.
"Ne gledam iskreno, nemam ni vremena, ni volje da pravim kalkulacije, možemo da budemo od četvrtog do trinaestog mesta, ostavljamo to svima koji vole to da gledaju. Imamo Asvel, posle Real, nadam se dobrim rezultatima", zaključio je Kalinić i dodao da je ekipa pobedom nad Parizom pokazala da je prebolela bolan poraz od Partizana.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
ŠOK ZA ŠOKOM! Novi poraz vaterpolista, Srbija - Hrvatska odlučuje!?
09. 04. 2026. u 14:28
ZVEZDINA DRAMA! Saša Obradović grmi: To me ne zanima!
09. 04. 2026. u 14:58
TRIPL-DABL MAŠINA: Jokićevoj dominaciji nema kraja, Nagetsi izgledaju sjajno pred početak plej-ofa!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili devet vezanih trijumfa, a verovatno će i deseti jer večeras u "Bol arenu" dolazi slabašni Memfis.
08. 04. 2026. u 14:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)