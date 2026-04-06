HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Da li je ovo najveća podvala u istoriji? Zbog Srbina ostali bez reprezentativca
BURA u komšiluku. Hrvatska ostaje bez važnog igrača u reprezentaciji.
Roko Prkačin je hrvatski košarkaš koji je već odigrao osam profesionalnih sezona u Evropi. Četiri godine je nosio dres Cibone, a zatim je dve godine igrao u Španiji (za Đironu i Gran Kanariju) i poslednje dve sezone bio je član francuskog Nantera.
Sada će završiti profesionalnu karijeru i igrati u američkoj univerzitetskoj NCAA ligi. Sledeće godine će igrati na Univerzitetu Pen Stejt, objavio je njegov menadžer Miško Ražnatović. To znači da više neće moći da prisustvuje okupljanjima reprezentacije. Hrvati su odmah označili njegovog agenta pošto dolazi iz Srbije da je glavni krivac.
Nije poznato zašto se Prkačin odlučio na ovaj potez, ali najverovatnije se radi o novcu, pošto su poslednjih godina honorari igrača u univerzitetskoj ligi dostigli milione. Pen Stejt je imao veoma lošu sezonu u konferenciji Velikih deset, sa skorom od 12 pobeda i 20 poraza. Završili su na poslednjem mestu u konferenciji u kojoj su i ovogodišnji polufinalista NCAA turnira Ilinois i finalista Mičigen.
Pen Stejt nije igrao na finalnom turniru od 2022. godine, a Prkačin će se pridružiti 19-godišnjem bivšem centru Dubrave Ivanu Jurću u njihovom timu. Ove sezone je u Nanteru prosečno beležio 6,7 poena i 4,7 skokova za 17,3 minuta po utakmici. Kada je na Evropskom kadetskom prvenstvu u Novom Sadu vodio Hrvatsku do šampionske titule kao MVP turnira, Prkačinu je predviđana briljantna karijera u NBA, ali to se nije dogodilo.
