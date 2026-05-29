Politika

"ALAVI ŠOLAK JE KRIV ZA SVE": Legendarni novinar brutalno udario na njega posle prodaje N1 i Nove (FOTO)

В. Н.

29. 05. 2026. u 15:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOVINAR Duško Bogdanović ostrvio se na Dragana Šolaka nakon današnjih vesti o prodaji opozicionih medija koji su do nedavno bili u njegovom vlasništvu.

АЛАВИ ШОЛАК ЈЕ КРИВ ЗА СВЕ: Легендарни новинар брутално ударио на њега после продаје Н1 и Нове (ФОТО)

Foto: Credit: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

- Sada kada je sve jasno, da li će neko sa imenom i prezimenom i novinarskim integritetom - iz bivše UG, a današnje ANN - jasno kazati da su svi problemi nastali kada je alavi Šolak prodao medije koje je osnovao i(li) kupio? N1, Nova S, Radar i Danas, ipak nisu FK Sautempton! - naveo je Bogdanović na "Iksu".

Podsetimo, međunarodna investiciona grupa Alpac Capital i Summer Parent S.à r.l., krajnji akcionar United Group, potvrdili su da je postignut sporazum o prodaji Adria News S.à r.l.

- Alpac Capital ima dugogodišnje i dobro uspostavljeno iskustvo u upravljanju novinskim resursima na međunarodnom nivou, sa većinskim vlasništvom nad jednom od najvećih svetskih mreža, Euronews, koja doseže preko 1,5 milijardi ljudi u više od 160 zemalja i emituje program na 19 jezika. Ova akvizicija pruža Adria News Network („ANN“) jaku platformu i vlasnika koji je usklađen sa njenim uređivačkim principima, obezbeđujući dugoročnu nezavisnost ovih važnih novinskih resursa. Alpac Capital je posvećen, kao što odražava njegovo vlasništvo nad Euronews-om, promociji neutralnog, na činjenicama zasnovanog novinarstva koje podržava najviše uređivačke standarde - navodi UG.

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BIVŠI ITALIJANSKI AMBASADOR U BEOGRADU ĆE NASLEDITI KRISTIJANA ŠMITA U BIH: Iskusni diplomata kandidat za visokog predstanika
Politika

0 0

BIVŠI ITALIJANSKI AMBASADOR U BEOGRADU ĆE NASLEDITI KRISTIJANA ŠMITA U BIH: Iskusni diplomata kandidat za visokog predstanika

ITALIJNSKI diplomata Antonio Zanardi Landi i zvanično je kandidat za visokog predstavnika u BiH, potvrđeno je za portal Politički.ba iz više diplomatskih izvora. Izvori su sugerisali da je kandidaturu Zanardija Landija, koga su izvorno predložile Sjedinjene Američke Države, prihvatio i zvanični Rim kako bi pozicija visokog predstavnika ipak ostala u evropskim rukama.

29. 05. 2026. u 18:45

Politika
Tenis
Fudbal
SVET JE ZAPANJEN, LEGENDE ZGROŽENE! Janik Siner usred meča na Rolan Garosu napustio teren!

SVET JE ZAPANjEN, LEGENDE ZGROŽENE! Janik Siner usred meča na Rolan Garosu napustio teren!