RUSIJA ZAPRETILA AMERICI: 'Bićete pod našim udarom!' – Putin šalje jasnu poruku
RUSIJA je upozorila da bi raspoređivanje dodatnih američkih trupa blizu njenih granica bilo neprihvatljivo, nakon što je Vašington obećao da će poslati više vojnika u Poljsku.
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova rekla je na brifingu za novinare u četvrtak da bi smanjenje broja američkog osoblja stacioniranog u Evropi bio „racionalan, opravdan i dugo očekivan“ korak ka stabilizaciji onoga što je opisala kao „neuravnoteženu“ bezbednosnu situaciju koju je stvorila politika NATO-a.
S druge strane, raspoređivanje više američkih trupa u regionu bi ih dovelo na domet udarca, dodala je ona.
Ona je rekla da bi taj potez samo povećao tenzije u Evropi i primorao Rusiju da odgovori „vojno-tehničkim merama“. Zaharova je optužila NATO da gura kontinent ka „samoubilačkom“ sukobu.
Oko 10.000 američkih vojnika trenutno je stacionirano u Poljskoj, većina njih na rotacionoj osnovi, dok je oko 80.000 raspoređeno širom Evrope. Poljska deli granicu sa ruskom Kalinjingradskom oblašću, eksklavom na Baltičkom moru.
Prošle nedelje, američki predsednik Donald Tramp je otkrio planove za slanje dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, jednu od najglasnijih pristalica Ukrajine u njenom sukobu sa Rusijom. Ova objava je usledila nakon što je Pentagon rekao da će odložiti rotaciju 4.000 vojnika, što je potpredsednik Dž. D. Vens kasnije umanjio kao „standardno odlaganje“.
Tramp je često optuživao članice NATO-a da ne troše dovoljno na odbranu i nedavno je najavio povlačenje 5.000 vojnika iz Nemačke usred spora sa Berlinom oko rata sa Iranom.
Predsednik Vladimir Putin je rekao da Rusija nema nameru da napada članice NATO-a osim ako ona sama ne bude napadnuta prva. Ruski zvaničnici su optužili Zapad za „bezobzirnu militarizaciju“ i naveli širenje NATO-a na istok kao jedan od uzroka sukoba u Ukrajini.
U četvrtak je Sergej Nariškin, šef ruske Spoljne obaveštajne službe, rekao da se NATO „de fakto priprema za veliki vojni sukob na istoku“.
(rt.com)
