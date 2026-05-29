Tenis

ŠOK ZA ŠOKOM! Nakon Janika Sinera ispao i finalista Rolan Garosa

Новости онлине

29. 05. 2026. u 05:50

CRTA se Novaku Đokoviću pehar na Rolan Garosu, ali daleko od toga da će biti lako da ga podigne.

ШОК ЗА ШОКОМ! Након Јаника Синера испао и финалиста Ролан Гароса

FOTO: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Prvo se Karlos Alkaraz nije pojavio u Bulonjskoj šumi, a juče je senzacionalno eliminisan i Janik Siner. A pored njih na turniru nema više  još četvorice momaka iz top 10. Tejlora Frica, Danila Medvedeva, Bena Šeltona i Aleksandra Bublika. Lorenco Museti nije ni došao u Pariz. Seča favorita je napravila pravi kuršuz u prestonici Francuske. 

Poslednji u nizu koji je završio takmičenje na Rolan Garosu, a da je veliko ime je Stefanos Cicipas.  Grčki teniser je u drugom kolu izgubio od Matea Arnaldija sa 3:1, po setovima 7:6, 5:7, 6:3, 6:2.

Cicipas je potvrdio da se nalazi u izuzetno lošoj formi. Na prethodnim turnirima je ispadao u ranoj fazi, a u istom ritmu je nastavio i u Parizu, gde je 2021. godine igrao finale u kom je poražen od Novaka Đokovića.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

 

Italijan je dobio prvi set u taj-brejku, da bi Cicipas uzvratio u drugom i uneo dramu. Međutim, Grk se nakon toga potpuno ugasio i do kraja meča je osvojio samo pet gemova, pa je Arnaldi prošao u treće kolo.

Tamo će igrati protiv Belgijanca Kolinjona koji je šokirao petog tenisera sveta Bena Šeltona. 

Definitivno Rolan Garos ovako nešto ne pamti, šest tenisera iz TOP 10 neće igrati treće kolo drugog gren slema u sezoni. 

SVET JE ZAPANJEN, LEGENDE ZGROŽENE! Janik Siner usred meča na Rolan Garosu napustio teren!

