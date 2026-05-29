ŠOK ZA ŠOKOM! Nakon Janika Sinera ispao i finalista Rolan Garosa
CRTA se Novaku Đokoviću pehar na Rolan Garosu, ali daleko od toga da će biti lako da ga podigne.
Prvo se Karlos Alkaraz nije pojavio u Bulonjskoj šumi, a juče je senzacionalno eliminisan i Janik Siner. A pored njih na turniru nema više još četvorice momaka iz top 10. Tejlora Frica, Danila Medvedeva, Bena Šeltona i Aleksandra Bublika. Lorenco Museti nije ni došao u Pariz. Seča favorita je napravila pravi kuršuz u prestonici Francuske.
Poslednji u nizu koji je završio takmičenje na Rolan Garosu, a da je veliko ime je Stefanos Cicipas. Grčki teniser je u drugom kolu izgubio od Matea Arnaldija sa 3:1, po setovima 7:6, 5:7, 6:3, 6:2.
Cicipas je potvrdio da se nalazi u izuzetno lošoj formi. Na prethodnim turnirima je ispadao u ranoj fazi, a u istom ritmu je nastavio i u Parizu, gde je 2021. godine igrao finale u kom je poražen od Novaka Đokovića.
Italijan je dobio prvi set u taj-brejku, da bi Cicipas uzvratio u drugom i uneo dramu. Međutim, Grk se nakon toga potpuno ugasio i do kraja meča je osvojio samo pet gemova, pa je Arnaldi prošao u treće kolo.
Tamo će igrati protiv Belgijanca Kolinjona koji je šokirao petog tenisera sveta Bena Šeltona.
Definitivno Rolan Garos ovako nešto ne pamti, šest tenisera iz TOP 10 neće igrati treće kolo drugog gren slema u sezoni.
