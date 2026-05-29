NEZAPAMĆEN SKANDAL NA ROLAN GAROSU! Teniserka koja je igrala za Hrvatsku optužila Ruskinju da finansira ubijanje ukrajinske dece

DRAMA u Bulonjskoj šumi!

Ukrajinska teniserka Aleksandra Olijnikova, koja je igrala za Hrvatsku u juniorskim kategorijama, stigla je do trećeg kola Rolan Garosa, nakon što je pobedila Kimberli Birel sa 6:3, 0:6, 7:6.

A ono zbog čega je nastao skandal je činjenica da će u narednoj rundi igrati protiv Ruskinje Dajane Šnajder. Olijnikova je oštro prozvala svoju sledeću protivnicu na konferenciji za novinare u Parizu, podsećajući da je igrala na turniru u Sankt Peterburgu koji je organizovao Gazprom, kompanija koju je Olijnikova nazvala sponzorom rata u Ukrajini.

Olijnikova je taj čin uporedila sa igranjem na turniru za oficire Gestapoa u nacističkoj Nemačkoj.

- To je kao igranje za Gestapo u nacističkoj Nemačkoj.

Na pitanje kako će kontroverza oko njene protivnice uticati na sam meč, Olijnikova je odgovorila da to nema uticaja na teren.

- Na terenu me to ne utiče jer je to sport. Jednog dana jedna igračica pobeđuje, sledećeg dana druga. Nema ništa posebno u tome. Ono što je ovde zaista ozbiljno jeste činjenica da će se ovaj meč uopšte održati. Dijana Šnajder je, zapravo, osoba koja je učestvovala na Gazpromovom turniru“, nastavila je Olijnikova, pokazujući novinarima Šnajderovu fotografiju sa pomenutog turnira.

- Gazprom je kompanija koja finansira ratne zločine. Igranje na turniru koji finansira dečje logore... Za mene je to isto kao igrati za oficire Gestapoa u nacističkoj Nemačkoj na turniru koji je organizovala kompanija koja je izgradila Aušvic. Za mene nema nikakve razlike. A činjenica da svi ćute o tome šta je ta osoba uradila - to je ludost“, rekla je.

Dodala je da je Šnajder takođe lajkovala objave ruskih propagandista, nudeći novinarima snimke ekrana kao dokaz.

- Ja sam osoba koja pati samo zato što je kod kuće. Moj dom se napada Gazpromovim novcem. Plaćaju dronove koji napadaju moj grad. A sutra će od ovog meča napraviti spektakl. Da li je zaista važno ko će sutra jače udariti forhend? Ili je važnije da ignorišemo takve stvari ovde?“, upitala je.

- Pritisak na terenu nije kao kada dron eksplodira.

Na pitanje da li cela situacija utiče na nju psihološki tokom priprema za meč, Olijnikova je potvrdila da van terena razmišlja o tim stvarima, ali da je to ne uznemirava tokom igre.

- Znate... ne, na terenu me to ne pogađa. Van terena - da, to su stvari o kojima razmišljam. Ali uporedite taj pritisak na terenu sa onim što osećate kada dron eksplodira preko ulice. Naravno, kada igram, nemam problem da se fokusiram samo na svoju igru. Ali ignorisanje takvih stvari - to je apsurdno, razumete?“ rekla je.

Jedan od novinara je pomenuo da je Šnajder već održala svoju konferenciju za novinare i pitala Olijnikovu koja pitanja misli da treba postaviti ruskim i beloruskim igračicama.

- Potrebno im je postaviti pitanja koja neće dozvoliti da budu manipulisani. Jer reći: 'Oh, mi smo protiv rata, samo želimo da se brzo završi' - ali na koji način? Jedini način da se ovaj rat pravedno okonča jeste da Ukrajina pobedi. A kada ovi ljudi to kažu, oni samo žele da moja zemlja bude uništena kako ne bi pružila nikakav otpor. Oni ne žele pravedan mir“, objasnila je.

- Njihov način da okončaju rat je da okupiraju moju zemlju. To nije mir. Dakle, kada to kažu, treba im postaviti pitanje: 'Ko mislite da treba da pobedi u ovom ratu?'“, predložila je Olijnikova.

Na kraju, predložila je konkretno pitanje za Dijanu Šnajder.

- Pitajte Dijanu Šnajder kako se oseća povodom toga što Gazprom finansira dečje kampove. Oni kidnapuju decu i šalju ih u kampove. Pitajte je šta misli o tome i kako se oseća povodom primanja novca od takve kompanije. Da, mislim da je to dobro pitanje“, zaključila je Olijnikova.