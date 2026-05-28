SRBIJO, BUDI PONOSNA NA VUČIĆA: Završena istorijska poseta predsednika Kini (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić završio je višednevnu zvaničnu posetu Kini tokom koje su otvorena nova poglavlja saradnje dve zemlje u oblasti investicija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i infrastrukture, dok je centralni događaj posete bilo uručenje Ordena prijateljstva, najvišeg kineskog državnog priznanja za strane državljane. Tokom boravka u Kini potpisani su sporazumi vredni gotovo milijardu evra, najavljena proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji i vođeni razgovori o dodatnom jačanju ekonomskih i političkih odnosa Beograda i Pekinga.
Prvog dana posete Vučić obišao Kineski zid
Istorijska poseta predsednika Srbije Kini počela je obilaskom Kineskog zida u Pekingu, jednog od najpoznatijih simbola kineske civilizacije i jednog od najvećih graditeljskih poduhvata u istoriji čovečanstva.
Vučića i članove srpske delegacije dočekali su kineski zvaničnici među kojima su bili član Stalnog odbora partijskog komiteta KPK Pekinga i zamenik gradonačelnika Pekinga Sja Linmao, kao i predstavnici okruga Janćing i Uprave za Kineski zid.
Tokom obilaska organizovan je nastup Nacionalnog ansambla narodnih igara i pesama Srbije "Kolo", a nakon toga predsednik Srbije upisao se u knjigu počasnih gostiju.
Kineski zid, čija ukupna dužina prema procenama prelazi 21.000 kilometara, vekovima je predstavljao sistem odbrane, kontrole granica i zaštite trgovačkih puteva, a od 1987. godine nalazi se pod zaštitom UNESCO kao svetska kulturna baština.
Si Đinping uručio Vučiću Orden prijateljstva
Centralni događaj posete održan je u Pekingu gde je predsednik Kine Si Đinping uručio Aleksandru Vučiću Orden prijateljstva Narodne Republike Kine, najviše kinesko državno odlikovanje namenjeno stranim državljanima.
U obrazloženju odluke navedeno je da se priznanje dodeljuje zbog Vučićeve dugoročne posvećenosti razvoju prijateljstva Srbije i Kine, unapređenju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću za novu eru.
Si Đinping je tokom ceremonije rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu dve zemlje i da je snažno podsticao razvoj bilateralnih odnosa.
On je naveo da su zajednički projekti poput brze pruge Beograd Budimpešta i saradnje kineske kompanije HBIS sa železarom u Smederevu postali simboli uspešne saradnje dve države.
Si je ocenio da je prijateljstvo Srbije i Kine "izdržalo test krvi i vatre" i naglasio da dve zemlje zajedno nastavljaju da štite nezavisnost, nacionalno dostojanstvo i međunarodnu pravdu.
Orden prijateljstva ustanovljen je 2016. godine, a među njegovim dobitnicima nalaze se svetski lideri poput Vladimira Putina, Nursultana Nazarbajeva i Raula Kastra.
Razgovori o novim investicijama i tehnološkoj saradnji
Nakon sastanaka sa kineskim zvaničnicima Vučić je izjavio da bi nove kineske investicije mogle da stignu u Srbiju već tokom narednih mesec dana, posebno kada je reč o razvoju juga zemlje.
Kako je naveo, razgovaralo se o dolasku kineskih kompanija u Pčinjski okrug, kao i o novim projektima u Vranju i Leskovcu.
Predsednik Srbije rekao je da saradnja sa Kinom više nije usmerena samo na klasične investicije i infrastrukturu, već i na najmodernije tehnologije.
- Počinjemo da razgovaramo o transferu visokih tehnologija, robotici i veštačkoj inteligenciji, o onome što čini savremeni svet - rekao je Vučić.
Dodao je da je Srbija zatražila uključivanje u lance snabdevanja čipovima, kao i da su vođeni razgovori o zajedničkom radu istraživačkih instituta dve zemlje.
Vučić je rekao i da Srbija sa Kinom razgovara o energetici, uključujući modularne reaktore, ali i o dodatnom podizanju nivoa bezbednosti i odbrambenih kapaciteta države.
Predsednik Srbije naveo je da su dogovorene i češće konsultacije o spoljnopolitičkim pitanjima i istakao da Kina danas raspolaže izuzetno važnim informacijama o globalnim političkim odnosima.
Potpisani sporazumi vredni 953 miliona evra
Tokom četvrtog dana posete, u kineskom gradu Đasingu, potpisani su novi investicioni sporazumi ukupne vrednosti 953 miliona evra.
Vučić je nakon sastanaka sa kineskim privrednicima rekao da će nova ulaganja biti raspoređena u više gradova Srbije među kojima su Niš, Novi Sad, Zrenjanin, Šabac, Ćuprija i Inđija.
On je naveo da je srpska delegacija tokom posete održala ukupno 23 sastanka sa predstavnicima kineskih kompanija i ocenio da kineski investitori pokazuju veliko interesovanje za dolazak u Srbiju.
- Ovo što smo danas videli, doživeli i uradili jeste nešto zbog čega se bavimo ovim poslom i zbog čega radimo naporno - rekao je Vučić nakon obilaska kineske kompanije Mint.
Najavljena proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji
Jedna od najznačajnijih najava tokom posete odnosila se na početak proizvodnje robota u Srbiji. Vučić je izjavio da će proizvodnja početi između 10. i 20. jula i da će se realizovati kroz tri razvojne faze.
Prva faza podrazumeva sklapanje robota u Srbiji, druga razvoj trening centara i takozvanih "data fabrika" za obuku robota, dok treća faza uključuje punu primenu veštačke inteligencije.
Predsednik Srbije rekao je da će Srbija već za dva meseca imati humanoidne robote proizvedene u zemlji.
- Niko drugi u Evropi nema to što će da ima Srbija za samo dva meseca - rekao je Vučić i dodao da su članovi srpske delegacije tokom posete imali priliku da vide kako kineske kompanije velikom brzinom razvijaju tehnologije budućnosti.
Zvanična poseta Kini trajala je od 24. do 28. maja i ocenjena je kao jedna od najvažnijih diplomatskih i ekonomskih aktivnosti Srbije ove godine, sa fokusom na dodatno jačanje političkih odnosa, privlačenje novih investicija i tehnološki razvoj zemlje.
BONUS VIDEO "ŠANGAJ JE JEDAN OD NAJLEPŠIH GRADOVA NA SVETU": Vučić oduševljen istorijom i razvojem Kine
