KAKAV OBRT! Evo šta se upravo desilo Novaku Đokoviću na Rolan Garosu, oglasio se i Zverev

Posle šokantne eliminacije Janika Sinera, glavnog kandidata za pehar u Parizu, potpuno se promenila slika u muškom žrebu, a među najvećim dobitnicima je Novak Đoković.

Kladionice su odmah reagovale na neočekivani rasplet i značajno povećale šanse srpskog asa da dođe do rekordne 25. gren slem titule. Ipak, uprkos tome što je Novak jedini preostali teniser u žrebu sa osvojenim najvećim trofejima, bukmejkeri i dalje ulogu glavnog favorita dodeljuju Aleksandru Zverevu. Procenjuju da Saša ima 33 odsto šansi da osvoji turnir, dok Novaku daju oko 20 odsto mogućnosti.

Ali njegov stariji brat Miša upozorava da je još rano za takva razmišljanja jer je put do finala još uvek veoma dug.

– Svi mi, uključujući i Sašu, veoma smo iskusni – za „Eurosport“ ističe bivši broj 25 svetske liste.

Miša Zverev je generacija Novaka Đokovića ali je odavno prestao da igra.

- On je tek prošao dva kola, Gotovo ceo turnir je još ispred nas, mnogo toga još može da se desi.

Naravno, Miša ne potcenjuje jedinog koji je uopšte osvajao neki gren slem od preostalih učesnika, a još je i rekorder u broju najvažnijih pehara.

– Novaka Đokovića niko ne sme da zaboravi. On je osvojio rekordna 24 pehara, zimus je igrao finale Australijan opena. On zna kako da osvoji gren slem. Bio je i sposoban da savlada Janika u Melburnu.

Braća Zverev nisu gledali Sinerov poraz.

– Bili smo na treningu, ali smo čuli šta se desilo. Veliko je iznenađenje, ali to se dešava kada je mnogo toplo. Bez obzira koliko ste dobro spremni, vaše telo se u jednom trenutku zatvori i vi više ništa ne možete - zaključuje Miša Zverev.

