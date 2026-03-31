SJAJNE VESTI IZ ITALIJE: Akile Polonara ponovo trenira! (VIDEO)

POKAZAO je Akile Polonara koliki je borac. Pobedio je u najvažnijoj utakmici, onoj životnoj i spreman je da se polako vraća na teren.

Foto: Printskrin/X/@TrendBasket

Italijan je posle devet meseci od kada mu je postavljena dijagnoza potencijalno smrtonosne bolesti mijeloidna leukemija terenu i ubacuje loptu kroz obruč.

Ne krije koliko je srećan što ponovo može da radi ono što najviše voli.

- Uzeti loptu u ruke posle deset meseci bilo je uzbudljivo, prelepo. U početku sam se osećao kao da prvi put igram košarku, ali onda, šut za šutom, osećaj se sve više vraćao - rekao je Polonara.

İçimizi ısıtacak video 🫠



Bir süredir kemoterapi gören Achille Polonara basketbol oynuyor. 😍



(ilpupazzo33/IG) pic.twitter.com/FDya8u2aCW — TrendBasket (@TrendBasket) March 31, 2026

Vidi se da je njemu potrebno još mnogo vremena i treninga da se vrati na dobar nivo, ali svakako lepo je videti da i dalje ima veliku želju da se takmiči.

Akile Polonara je od 2025. godine član Dinamo Sasarija.

