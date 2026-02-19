Košarka

"ZLOSTAVLJANA SAM"! Milica Dabović zgrozila košarkaški svet, nije mogla više da ćuti

19. 02. 2026. u 10:14

MILICA Dabović je bila borac bez mane i straha na ternu pravi vođa, van istog po malo kontroverzna, ali na parketu je ostavljala srce.

ЗЛОСТАВЉАНА САМ! Милица Дабовић згрозила кошаркашки свет, није могла више да ћути

Foto ATA

Nosila je dres Srbije, učestvovala u osvajanju Evrobasketa 2015. i bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru godinu kasnije, a sada je odlučila da progovori o odnosu sa dugogodišnjom selektorkom Marinom Maljković.

- Bile smo baš bliske i nije bilo trika da je ona negde, a da ne igram za nju. Jer sam za nju bila najbolja osoba koju je upoznala i najveći borac s kojim je radila“, počela je 44-godišnjakinja koja je igrala na poziciji plejmejkera u podkastu „Sportkast“.

Ipak, tvrdi da su se odnosi između nje i godinu dana starije Marine Maljković, koja je funkciju selektora (izuzev pauze 2017) obavljala od 2011. do 2025. godine, pogoršali na Olimpijskim igrama u Riju.

- Ne mogu da kažem da nisam plakala jedan jedini dan i da nisam bila zlostavljana - dodala je Milica Dabović, pa odgovorila potvrdno na pitanje voditelja da li je to činila Marina Maljković.

Ističe da je sve kulminiralo posle porođaja i tvrdi da ju je tadašnja selektorka ponizila pred majkom, sestrom Anom i sinom kad je došla da je pita hoće li ponovo da bude mesta za nju u reprezentaciji.

- Pomazila je moje divno dete i rekla "Slušaj, za reprezentaciju nikad nećeš igrati, a i… Gde su oni tvoji Turci? Idi, je*i se za pare. Znam da si ostala bez para." To su užasne i žalosne stvari, ali je to samo mali delić mog pakla“, zaključila je Milica Dabović.

