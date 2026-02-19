"ZLOSTAVLJANA SAM"! Milica Dabović zgrozila košarkaški svet, nije mogla više da ćuti

MILICA Dabović je bila borac bez mane i straha na ternu pravi vođa, van istog po malo kontroverzna, ali na parketu je ostavljala srce.

Foto ATA

Nosila je dres Srbije, učestvovala u osvajanju Evrobasketa 2015. i bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru godinu kasnije, a sada je odlučila da progovori o odnosu sa dugogodišnjom selektorkom Marinom Maljković.

- Bile smo baš bliske i nije bilo trika da je ona negde, a da ne igram za nju. Jer sam za nju bila najbolja osoba koju je upoznala i najveći borac s kojim je radila“, počela je 44-godišnjakinja koja je igrala na poziciji plejmejkera u podkastu „Sportkast“.

Ipak, tvrdi da su se odnosi između nje i godinu dana starije Marine Maljković, koja je funkciju selektora (izuzev pauze 2017) obavljala od 2011. do 2025. godine, pogoršali na Olimpijskim igrama u Riju.

- Ne mogu da kažem da nisam plakala jedan jedini dan i da nisam bila zlostavljana - dodala je Milica Dabović, pa odgovorila potvrdno na pitanje voditelja da li je to činila Marina Maljković.

Ističe da je sve kulminiralo posle porođaja i tvrdi da ju je tadašnja selektorka ponizila pred majkom, sestrom Anom i sinom kad je došla da je pita hoće li ponovo da bude mesta za nju u reprezentaciji.

- Pomazila je moje divno dete i rekla "Slušaj, za reprezentaciju nikad nećeš igrati, a i… Gde su oni tvoji Turci? Idi, je*i se za pare. Znam da si ostala bez para." To su užasne i žalosne stvari, ali je to samo mali delić mog pakla“, zaključila je Milica Dabović.

