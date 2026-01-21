A NAKON BREJKA U MINHENU... Partizan dobio pojačanje pred Hapoel

POSLE iznenađujuće pobede nad Bajernom stigle nove lepe vesti za navijače Partizana.

FOTO: ATA images

Naime, najtrofejniji srpski košarkaški klub imaće pomoć Vanje Marinkovića u duelu protiv Hapoela u okviru 24. kola Evrolige.

Kapiten regionalnog i srpskog šampiona se oporavio od virusa i kreće na put.

U Minhenu će crno beli biti domaćini najboljoj ekipi Evrolige u petak i probaće da ostvare još jednu pobedu u Nemačkoj.

FOTO: M. Vukadinović

Vanja put Minhena kreće u sredu i trebalo bi da trenira sa ekipom u četvrtak, kao i petak na dan utakmice.

U Minhenu sigurno neće biti Dvejn Vašington koji i dalje ima povredu leđa.

