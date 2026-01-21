A NAKON BREJKA U MINHENU... Partizan dobio pojačanje pred Hapoel
POSLE iznenađujuće pobede nad Bajernom stigle nove lepe vesti za navijače Partizana.
Naime, najtrofejniji srpski košarkaški klub imaće pomoć Vanje Marinkovića u duelu protiv Hapoela u okviru 24. kola Evrolige.
Kapiten regionalnog i srpskog šampiona se oporavio od virusa i kreće na put.
U Minhenu će crno beli biti domaćini najboljoj ekipi Evrolige u petak i probaće da ostvare još jednu pobedu u Nemačkoj.
Vanja put Minhena kreće u sredu i trebalo bi da trenira sa ekipom u četvrtak, kao i petak na dan utakmice.
U Minhenu sigurno neće biti Dvejn Vašington koji i dalje ima povredu leđa.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"IGRAČI SU SHVATILI..." Penjaroja o pobedi Partizana u Nemačkoj nad Bajernom
20. 01. 2026. u 22:38
LUDNICA U MINHENU: Partizan dobio Bajern u neverovatnoj završnici
20. 01. 2026. u 22:24 >> 22:32
PARTIZAN NEMA ŽELjU DA SE ČASNO OPROSTI: Crno-beli samo ređaju poraze
20. 01. 2026. u 12:32
DAVID PROTIV GOLIJATA U MINHENU: Sve osim ubedljivog trijumfa Bajerna nad belgijskim prvakom bilo bi ogromno iznenađenje
FUDBALERI Bajerna ugostiće Rojal Sen Žiloaz pred punim tribinama "Alijanc arene" u sedmom kolu grupne faze Lige šampiona (21.00). Dok Bavarci jure direktan plasman u osminu finala, gosti se i dalje nadaju plasmanu u plej-of, sa samo dva boda zaostatka za željenom zonom.
21. 01. 2026. u 07:00
ENGLESKA U NEVERICI: Kapiten Mančester junajteda se odrekao engleskog i uzeo RUSKO državljanstvo!
Najnovije vesti iz fudbala su pomalo neverovatne.
21. 01. 2026. u 16:00
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)