SADA JE SVE OTKRIVENO! DŽordan Nvora se otrovao

Košarkaši Crvene zvezde upisali su veliku pobedu na gostovanju Monaku, a jedan od junaka trijumfa bio je Džordan Nvora – i to uprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima koje je imao pred utakmicu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Amerikanac je ubacio 18 poena, ali je pogodio čak dve trojke u produžetku i time u velikoj meri rešio pitanje pobednika. U ispovesti po završetku utakmice otkrio je detalje koje je malo ko znao. Jedan od najboljih igrača Zvezde imao je trovanje hranom uoči duela protiv Monaka.

- Veoma sam srećan što smo uspeli da ostvarimo važnu pobedu protiv velikog tima, osećam da nisam igrao dobro tokom regularnog perioda. Bolestan sam poslednjih nekoliko dana, imao sam problema sa trovanjem hranom. Nisam ni pipnuo loptu poslednja četiri dana, pa ova pobeda dodatno dobija na značaju. Drago mi je da sam pronašao ritam kada je bilo najvažnije - rekao je on, pa je potom pohvalio saigrače:

- Ebuka Izundu je bio odličan danas, Džared Batler je pogodio važan šut da nas odvede u produžetak, i na kraju nam je odbrana u poslednjih pet minuta pomogla da dođemo do cilja. Svako veče postoje igrači koji mogu da preuzmu glavnu ulogu i da budu važni faktori na terenu. To nam je potrebno u ovom trenutku. Nikola Kalinić je odigrao sjajno večeras, takođe prošle nedelje u Milanu. Isto i Kodi Miler-Mekintajer, on je uvek sigurna ruka, Čima Moneke je standardno dobar, Semi Odželej je bio sjajan na oba dela terena. Lista je dugačka...

Zvezda će u narednom kolu Evrolige u petak od 20.30 gostovati Virtusu u Bolonji.

