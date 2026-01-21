SRPSKA POSLA! Evo kako je Nikola Jokić reagovao na ono što mu je uradio Luka Dončić u Koloradu (VIDEO)

Košarkaši Los Anđeles lejkersa savladali su danas u gostima ekipu Denvera sa 115:107, a pobede u NBA ligi upisali su i Majami i Toronto.

Foto: Printskrin

Najzaslužniji za pobedu Lejkersa bio je Luka Dončić koji je zabeležio 38 poena, 13 skokova i deset asistencija i tako oborio jedan rekord svog prijatelja Nikole Jokića.

Naime, Luka je zabeležio 52 tripl-dabl sa 30+ poena i tako preskočio Jokića na drugom mestu večne liste. Ispred Dončića sada je samo legendarni Oskar Robertson sa čak 106 ovakvih utakmica.

LUKA MAGIC 🪄



Doncic recorded his 52nd career 30-point triple-double, passing Nikola Jokic for the 2nd most in NBA history 👏 pic.twitter.com/JHrRcmO9bS — ESPN Insights (@ESPNInsights) January 21, 2026

Nakon meča Nikola je čestitao superstaru Lejkersa na sjajnoj partiji. Prišao je Luki, pružio mu ruku i zagrlio, a onda i kratko proćaskao sa čuvenim slovenačkim asom.

Nikola Jokić and his bestie Luka Doncic pic.twitter.com/C5pMUvRwWL — Tatiana (@Tatianaclinares) January 21, 2026

