Košarka

SRPSKA POSLA! Evo kako je Nikola Jokić reagovao na ono što mu je uradio Luka Dončić u Koloradu (VIDEO)

Новости онлине

21. 01. 2026. u 08:23

Košarkaši Los Anđeles lejkersa savladali su danas u gostima ekipu Denvera sa 115:107, a pobede u NBA ligi upisali su i Majami i Toronto.

СРПСКА ПОСЛА! Ево како је Никола Јокић реаговао на оно што му је урадио Лука Дончић у Колораду (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Najzaslužniji za pobedu Lejkersa bio je Luka Dončić koji je zabeležio 38 poena, 13 skokova i deset asistencija i tako oborio jedan rekord svog prijatelja Nikole Jokića.

Naime, Luka je zabeležio 52 tripl-dabl sa 30+ poena i tako preskočio Jokića na drugom mestu večne liste. Ispred Dončića sada je samo legendarni Oskar Robertson sa čak 106 ovakvih utakmica.

Nakon meča Nikola je čestitao superstaru Lejkersa na sjajnoj partiji. Prišao je Luki, pružio mu ruku i zagrlio, a onda i kratko proćaskao sa čuvenim slovenačkim asom.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 24

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 24

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav