SRPSKA POSLA! Evo kako je Nikola Jokić reagovao na ono što mu je uradio Luka Dončić u Koloradu (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles lejkersa savladali su danas u gostima ekipu Denvera sa 115:107, a pobede u NBA ligi upisali su i Majami i Toronto.
Najzaslužniji za pobedu Lejkersa bio je Luka Dončić koji je zabeležio 38 poena, 13 skokova i deset asistencija i tako oborio jedan rekord svog prijatelja Nikole Jokića.
Naime, Luka je zabeležio 52 tripl-dabl sa 30+ poena i tako preskočio Jokića na drugom mestu večne liste. Ispred Dončića sada je samo legendarni Oskar Robertson sa čak 106 ovakvih utakmica.
Nakon meča Nikola je čestitao superstaru Lejkersa na sjajnoj partiji. Prišao je Luki, pružio mu ruku i zagrlio, a onda i kratko proćaskao sa čuvenim slovenačkim asom.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
